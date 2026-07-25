Profesorul Iulian Darabă și-a anunțat oficial candidatura pentru funcția de președinte al AJF Suceava

Profesorul Iulian Darabă și-a anunțat oficial candidatura pentru funcția de președinte al Asociației Județene de Fotbal Suceava (AJF Suceava). Alegerile pentru desemnarea noii conduceri a forului fotbalistic județean vor avea loc pe 23 august 2026.

Profesor la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni, consilier județean și actual vicepreședinte al AJF Suceava, Iulian Darabă are o experiență de opt ani în conducerea asociației, perioadă în care a ocupat această funcție în două mandate consecutive. El spune că decizia de a candida vine după anii în care a cunoscut îndeaproape atât activitatea asociației, cât și problemele cu care se confruntă cluburile din județ.

„Confirm oficial decizia de a candida pentru funcția de președinte al AJF Suceava la alegerile din 23 august. Cei opt ani petrecuți în conducerea asociației mi-au oferit o imagine clară asupra realităților din teren și asupra provocărilor cu care se confruntă cluburile din județ.

Îmi doresc o relație corectă și deschisă cu toate cluburile afiliate, bazată pe transparență, dialog și respect reciproc. În perioada următoare voi prezenta fiecărui membru afiliat programul meu și proiectele pe care le propun pentru dezvoltarea fotbalului sucevean.

Consider că relația foarte bună pe care o am cu actuala conducere a Consiliului Județean Suceava poate reprezenta un avantaj pentru fotbalul județean. Consiliul Județean a demonstrat o deschidere reală față de sport, iar numai în acest an a alocat, prin programul de finanțări nerambursabile derulat în baza Legii nr. 350/2005, o sumă record de aproape 5,5 milioane de lei pentru susținerea activităților sportive. Sunt convins că, printr-o colaborare instituțională eficientă, putem crea mai multe oportunități de finanțare și dezvoltare pentru fotbalul din județ”, a declarat Iulian Darabă.

În perioada următoare, Iulian Darabă își va prezenta programul și principalele direcții pe care le propune pentru conducerea AJF Suceava.