Un sucevean care este și profesor de canto a urmărit un copil pe trotinetă electrică și l-ar fi acroșat intenționat cu mașina

Un caz de o gravitate extremă, absolut inexplicabil prin prisma celui implicat, s-a petrecut în municipiul Suceava, la limita spre Ipotești, unde un șofer ar fi dat intenționat cu mașina peste un minor de 14 ani, care se deplasa cu trotineta electrică.

Suceveanul în vârstă de 51 de ani acuzat de tentativă de omor după ce ar fi dat intenționat cu mașina peste băiatul de 14 ani efectua curse în regim ride-sharing (Uber-Bolt) în Suceava și predă muzică la Școala Populară de Artă Suceava, profesie asimilată cu cea de profesor.

El este profesor de canto și este cunoscut în Suceava și nu numai, cântând la diferite evenimente.

Surprinde cu atât mai mult comportamentul acestuia, având în vedere că vorbim despre un transportator de persoane și mai ales de un cadru didactic, care lucrează cu elevii.

Cristian Benedict Munteanu a fost reținut în arest pentru 24 de ore, iar încadrarea preliminară a polițiștilor și a procurorilor este de tentativă de omor.

Dacă acuzația va rămâne în picioare, acesta riscă ani de închisoare.

Scos din minți, a plecat în urmărirea minorului și l-a acroșat din lateral

În seara zilei de marți, 21 iulie, în jurul orei 19.00, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 despre un accident rutier, în urma căruia un minor de 14 ani, care se deplasa pe o trotinetă electrică, pe o stradă din municipiu, în zona Tătărașii Noi, a fost lovit de un autoturism, al cărui șofer a părăsit locul faptei. Minorul a fost transportat la spitalul județean, fiind diagnosticat cu contuzii ușoare la mâini și picioare.

O echipă operativă a poliției a demarat imediat cercetări și verificarea camerelor de supraveghere.

Imaginile și declarațiile martorilor au dus la conturarea unui scenariu extrem de grav, anume suspiciunea rezonabilă că autorul a lovit cu intenție minorul care se deplasa pe trotineta electrică.

Din cercetări a rezultat că, marți seară, șoferul unei Dacii Spring, Cristian Munteanu, în vârstă de 51 de ani, a fost deranjat în trafic de un copil pe trotinetă, care probabil i-a făcut semne obscene. Șoferul a plecat în urmărirea minorului în vârstă de 14 ani.

Urmărirea s-a derulat pe o distanță de aproximativ 2 kilometri, pe strada Tătărașii Noi, iar ulterior pe strada Madrid din municipiul Suceava, unde șoferul ar fi acroșat cu intenție trotineta cu partea lateral stânga a vehiculului.

În acest sens există și imagini destul de relevante.

După impact, a coborât din mașină și l-a lovit pe copilul căzut

Minorul a fost proiectat pe carosabil, însă șoferul nu s-a oprit aici. El a coborât din mașină și i-a aplicat o lovitură copilului, amenințându-l că îl dă pe mâna poliției și că a filmat totul cu camera de bord de pe mașină.

Acesta nu a realizat în mod evident în acele momente că victimă nu este el, ci copilul din fața sa, indiferent de ce s-a întâmplat anterior.

Băiatul a scăpat ușor, cu leziuni care necesită 2-4 zile de îngrijiri medicale, dar asta nu schimbă gravitatea faptei.

În urma activităților investigative, polițiștii l-au identificat repede pe suspect, precum și autoturismul folosit la comiterea faptei.

Autoturismul Dacia a fost examinat criminalistic și indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

În urma probatoriului administrat, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de bărbatul în vârstă de 51 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la infracțiunea de omor și lovire sau alte violențe.

Concluzia polițiștilor este că în momentul în care l-a acroșat cu mașina pe minorul de pe trotinetă, inculpatul a comis o tentativă de omor.

Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind introdus marți noapte în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Suceava.

Miercuri după-amiază, Cristian Benedict Munteanu a fost prezentat în fața unui judecător din cadrul Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă 30 de zile pentru tentativă de omor. Instanța a admis mandatul, care este executoriu și se pune imediat în aplicare. Inculpatul a transmis prin avocat că regretă fapta. El poate contesta mandatul la Curtea de Apel Suceava.