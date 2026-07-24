Cod galben de furtuni, cu ploi torențiale și vijelii, vineri, de la amiază până seara

O nouă atenționare meteorologică, de tip ”cod galben” emisă de ANM, valabilă și pentru județul Suceava, este în vigoare vineri, 24 iulie, de la orele amiezii și până seara, la ora 21.00.

Codul vizează fenomene de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, nord-vestul și sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei.

În intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.