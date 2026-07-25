Bucovina Motorfest aniversează 10 ediții. Combichrist, Subcarpați, Bosquito și Dirty Shirt, printre capetele de afiș ale festivalului motocicliștilor de la Suceava

Ediția de anul acesta a Bucovina Motorfest va avea loc în perioada 31 iulie – 2 august 2026, pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei, locul în care festivalul a debutat în urmă cu zece ani. Organizatorii de la Legio Phoenix MC România au anunțat că line-up-ul este complet, iar publicul va avea parte de trei zile de concerte, expoziții de motociclete și activități dedicate comunității moto.

Capul de afiș al ediției din acest an este Combichrist, una dintre cele mai cunoscute formații de aggrotech și industrial metal din lume. Trupa condusă de Andy LaPlegua, cu zece albume de studio în palmares, va concerta în premieră pentru publicul din Bucovina și din România.

Pe scena festivalului vor mai urca Subcarpați, Bosquito, Dirty Shirt, Luna Amară, Gothic, HVNDS, Moribund Oblivion din Turcia, Ammify și Jeremy Harry Harris din Australia, alături de cele mai recente confirmări, Vandaal din București și Yellow Ravine din Iași. Descrisă în presa de specialitate drept „cea mai hardcore trupă care nu este hardcore”, Vandaal și-a construit o identitate muzicală bazată pe contraste și explorări sonore. De asemenea, Yellow Ravine, proiect format la Iași, propune un amestec de alternative metal și post-grunge, influențat de stiluri precum progressive metal, heavy metal, nu metal și grunge.

Organizatorii au amintit că ediția din acest an va avea loc tot pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei, după ce inițial fusese anunțată desfășurarea lui în parcarea Iulius Mall. Decizia a fost luată ca urmare a avansării lucrărilor la noua parcare a cetății, ceea ce permite readucerea evenimentului în locația devenită emblematică pentru Bucovina Motorfest.

„În anul în care sărbătorim 10 ediții, nu putea exista un mod mai frumos de a celebra această aniversare. Le mulțumim autorităților locale pentru implicarea în modernizarea parcării Cetății de Scaun și pentru sprijinul acordat acestui proiect. Chiar dacă lucrările nu vor fi finalizate în proporție de 100% până la începutul festivalului, sutele de motociclete participante vor putea fi admirate din nou în parcarea Cetății de Scaun, locul care a devenit, de-a lungul anilor, simbolul Bucovina Motorfest”, au transmis reprezentanții Legio Phoenix MC România.

Parcarea Cetății de Scaun va găzdui din nou expoziția de motociclete, unul dintre principalele puncte de atracție ale festivalului, alături de parada moto și de concertele live.

De subliniat faptul că, ajuns la cea de-a zecea ediție, Bucovina Motorfest s-a impus ca unul dintre cele mai importante festivaluri moto și rock din România, la care participă anual mii de persoane din țară și din străinătate.