Bazinele de înot din cadrul Complexului de agrement Ariniș din Gura Humorului se redeschid pentru public începând de sâmbătă, 25 iulie. După un proces intens de renovare și modernizare completă, administratorul firmei ArinișPark, Ionuț Curea, a declarat, vineri, că toate lucrările au fost finalizate cu succes, iar ștrandul este gata să-și primească oaspeții într-un decor spectaculos. „Totul este 100% nou, doar locația este veche”, a subliniat acesta, evidențiind transformarea prin care a trecut această zonă de agrement.

Cele două piscine exterioare cu apă încălzită au fost complet reamenajate pentru a oferi distracție și siguranță tuturor vizitatorilor. Bazinul semiolimpic pentru adulți are o adâncime graduală cuprinsă între 1,25 și 1,65 metri, fiind ideal atât pentru înot, cât și pentru relaxare. Fundul bazinului este placat în mozaic cu degradeuri de albastru și alb, oferind apei o claritate azurie în care se oglindesc cerul și împrejurimile.

Complet modernizat, ștrandul din Complexul Ariniș din Gura Humorului se redeschide mâine

Pentru cei mici, marea atracție este bazinul pentru copii, transformat într-un miniparc acvatic. Aici au fost montate elemente de aqua park cu o înălțime de 9 metri, ce includ trei tobogane cu apă și diverse jocuri acvatice interactive, precum o găleată basculantă care creează cascade de stropi.

Pe lângă modernizarea bazinelor, administratorii au avut în vedere și confortul oaspeților. Zona de plajă, finisată cu pavaj antiderapant, dispune de aproximativ 500 de șezlonguri noi, ergonomice, dotate cu perne confortabile și umbrele mari de soare pentru majoritatea locurilor. Pentru cei care caută intimitate, au fost amenajate 12 baldachine pe o platformă ridicată din lemn. Acestea sunt echipate cu saltele și perdele verde turcoaz. Decorul este completat cu jardiniere bogate în flori multicolore. Atmosfera de parc de distracții este întregită de roata panoramică uriașă cu cabine albe și roșii.

Ionuț Curea a declarat că ștrandul Ariniș Park este pregătit să devină destinația favorită pentru distracție și deconectare în familie, atât pentru localnici, cât și pentru turiștii care vizitează în această perioadă Bucovina. Programul de funcționare al ștrandului este zilnic, în intervalul orar 09.00-19.00. Prețul unui bilet de acces este de 70 de lei, oferind vizitatorilor posibilitatea de a se bucura de toate aceste facilități pe parcursul întregii zile.

Complet modernizat, ștrandul din Complexul Ariniș din Gura Humorului se redeschide mâine