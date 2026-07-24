Viva España!

Dacă în articolul precedent am onorat învinsa – de fapt, n-am prea onorat-o, fiindcă nu s-a onorat nici ea, dar aşa vine vorba – acum e vremea învingătorilor. Încă din faza eliminatorie, excluzând umplutura şaisprezecimilor, am aplicat criteriul propriu de creştere a capitalului de simpatie, ochind echipa cu cel mai dificil traseu. Aceasta era Spania. Sigur că traseul se poate simplifica în practică, numai că în cazul ibericilor s-a complicat, în calea lor apărând… ceilalți iberici! Portugalia fusese destinată Argentinei, dar primul duel mondial între Ronaldo şi Messi n-a mai avut loc pentru că portughezii nu şi-au câştigat grupa. Spania ajunsese cumva pe sub radar la această optime, de departe cea mai tare de la Cupa Mondială. Paradoxal, nulul inițial cu Capul Verde i-a făcut un mare bine lui De la Fuente, luând reflectoarele de pe echipă. Lumea se concentra pe cursa golgheterilor Messi şi Mbappé, talonați de Kane, de Haaland. Prea puțini observau că Spania, în 3 meciuri din grupe şi cel cu Austria, nu primise gol. Şi chiar dacă observau, era doar statistică. Spaniolii şi-au văzut de treabă şi l-au trimis acasă pe Ronaldo cu cel mai comun scor întâlnit între vecini, 1-0. Virginitatea porții proprii aveau s-o piardă în runda următoare, în fața unei Belgii neaşteptat de competitive. Aceasta fusese aplaudată de o lume întreagă pentru eliminarea SUA, ba încă la cel mai sever scor al optimilor, chestiune posibilă pentru că selecționerul Rudi Garcia a avut puterea de a face revoluție în timpul turneului, nu după, exilând pe bancă vedete consacrate. Spania a încercat să gestioneze situația în stilul ei, nu era panică nici la 1-1, dar niciodată nu strică o mână de ajutor. Din senin, portarul care nu era impresionat deloc de desfăşurarea de forțe din fața sa, Courtois, după mai bine de un deceniu în Primera, s-a accidentat, iar înlocuitorul său a gafat. Greu de crezut atunci că acela avea să rămână momentul cel mai dificil al turneului. Au urmat Franța şi Argentina, înseşi finalistele ultimei ediții, gestionate cu o incredibilă autoritate. Aşadar numai adversare de Top 10 FIFA din optimi încolo! Pentru Spania, drumul spre glorie a fost chiar mai greu decât se prefigura, deci cu atât mai merituoasă echipa şi întreg staff-ul. Gracias, señores!