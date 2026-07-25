Drumul de pământ Burla-Arbore va fi asfaltat

Drumul județean de pământ DJ 178 Burla-Arbore va fi asfaltat și modernizat, a anunțat vineri președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Este un drum de balast de peste doi kilometri, „ignorat până acum de toate administrațiile județene”, a subliniat Șoldan.

La mijlocul acestei săptămâni a fost predat amplasamentul, iar constructorul s-a apucat imediat de treabă.

„Un drum aproape impracticabil, îngust, plin de denivelări, gropi și noroi la fiecare ploaie. Mulți șoferi nici măcar nu se mai încumetau să circule pe acest drum”, a explicat președintele CJ.

Drumul va fi lărgit la 8 metri, cu o parte carosabilă de 6 metri, cu două benzi de circulație, câte una pe fiecare sens. Pe ambele părți vor fi amenajate șanțuri pentru preluarea apelor pluviale, vor fi refăcute accesele către proprietăți și drumurile laterale, iar structura rutieră va fi realizată de la zero, cu toate straturile de fundație și asfalt necesare pentru un drum modern și durabil.

Un element important al proiectului îl reprezintă construirea unui pod nou, cel existent urmând să fie demolat, deoarece nu mai corespunde cerințelor actuale de siguranță și de încărcare.

Zilele acestea se îndepărtează vegetația de pe marginea drumului, se decopertează terenul și se execută lucrările pentru terasamente, peste care vor fi realizate fundația și straturile de asfalt.

La finalul investiției, locuitorii din Arbore, Burla și din întreaga zonă vor ajunge mult mai ușor și mai rapid la Rădăuți, pe un drum sigur, modern și construit pentru următoarele decenii.

Termenul de finalizare este de 24 de luni, însă constructorul a transmis că își propune să finalizeze lucrările mult mai repede. „Dacă ritmul de lucru se va menține, anul viitor acest drum va fi complet modernizat. După zeci de ani”, a mai spus Gheorghe Șoldan.