Administrație

CJ Suceava a împărțit aproape 44 de milioane de lei pentru localitățile din județ, într-o ședință încinsă

CJ Suceava a împărțit aproape 44 de milioane de lei pentru localitățile din județ, într-o ședință încinsă
CJ Suceava a împărțit aproape 44 de milioane de lei pentru localitățile din județ, într-o ședință încinsă

Ședința de joi a Consiliului Județean Suceava a fost marcată de dispute aprinse între consilierii PNL și conducerea PSD a administrației județene. Mărul discordiei l-a reprezentat repartizarea sumei de 43,79 milioane de lei, fonduri destinate echilibrării bugetelor locale. Deși liberalii au acuzat o alocare discriminatorie pe criterii politice, proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma inițiată de președintele PSD al Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan. La ședință au fost prezenți 35 din cei 37 de consilieri județeni.

Divergențele au apărut încă din primele minute ale ședinței. Consilierii PNL s-au abținut în bloc atât la votarea ordinii de zi, cât și la aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente, pe motiv că anumite fragmente din discuții lipsesc din transcrierea oficială a înregistrării.

Așa cum era de așteptat, conflictul a escaladat la discutarea fondurilor de 43,79 milioane de lei, provenite din cotele defalcate din unele venituri ale statului. Consilierul județean PNL Mihai Liviu Moraru a criticat proiectul, afirmând că alocarea este „arbitrară” și făcută „cu profundă lipsă de respect și corectitudine pentru jumătate din populația județului”. Liberalul a declarat că cele 50 de localități cu primari PNL însumează 276.000 de locuitori, iar cele 60 cu primari PSD au 268.000 de locuitori, municipiul Suceava fiind exceptat deoarece a fost apreciat de consilier ca „neutru” din punct de vedere al culorii politice a primarului. Deși ca populație localitățile cu primari PNL și PSD sunt relativ apropiate, la repartiția banilor 75% din fonduri, care ar însemna 32 de milioane de lei, merg către localitățile conduse de social-democrați, iar 23%, respectiv circa 10 milioane de lei, ajung la unitățile administrativ-teritoriale cu primari liberali. Moraru a oferit și exemple de comparații între localități pentru a demonstra favorizarea primarilor PSD.

În aceeași notă, consiliera PNL Daniela Mitrea Muntean a cerut instituirea unor criterii clare și transparente de alocare pentru a elimina suspiciunile de favoritism politic. Ea a chestionat conducerea CJ de ce unele sume au fost reduse față de săptămâna trecută, când proiectul a fost retras de la dezbateri. Consilierul PNL Tudor Plăcintă a completat criticile, afirmând că singurul principiu aplicat au fost „toanele președintelui Gheorghe Șoldan”. Discuțiile au fost presărate cu replici tăioase, liberalul Niculai Barbă intervenind în mai multe rânduri în dispute directe cu Gheorghe Șoldan și administratorul public Cezar Ioja.

  • PSD: „Corectăm dezechilibrele din trecut”

În replică, tabăra social-democrată a respins acuzațiile și a reclamat manipularea datelor de către PNL. Președintele Gheorghe Șoldan le-a spus liberalilor că „au mințit prin omisiune” în modul în care au prezentat cifrele și exemplele.

Conducerea CJ a argumentat că noua repartizare nu face decât să corecteze decalajele majore provocate în anii trecuți de administrația PNL. Administratorul public Cezar Ioja a prezentat statistici din mandatele anterioare, arătând că, sub conducerea liberală, media alocărilor era de 69% pentru PNL și doar 31% pentru PSD.

Ioja a mai precizat că suma totală care s-a repartizat joi este de 38 de ori mai mică decât necesarul financiar transmis de primăriile din județ, fiind imposibil de satisfăcut toate solicitările.

În ciuda opoziției liberalilor, proiectul a fost adoptat în forma propusă de Gheorghe Șoldan. Hotărârea a întrunit 21 de voturi „pentru”, provenite de la consilierii PSD și AUR. Împotrivă au votat 13 consilieri PNL, iar un ales liberal nu a votat. Banii vor fi direcționați către comunități pentru obiective precum modernizarea drumurilor, extinderea rețelelor de utilități – apă, canalizare, gaze naturale, asigurarea cofinanțărilor obligatorii pentru proiectele europene aflate în derulare prin PNRR și programele structurale.

Modul în care au fost împărțiți banii pentru localitățile sucevene:

Nr.
crt.		 Localitatea Suma repartizată 2026

(mii lei)
0 1 2
TOTAL, din care: 43.793
I. Municipii 3.613
1 Suceava 713
2 Câmpulung Moldovenesc 400
3 Fălticeni 1.700
4 Rădăuți 400
5 Vatra Dornei 400
II. Orașe 3.650
1 Gura Humorului 250
2 Siret 250
3 Solca 450
4 Broșteni 250
5 Cajvana 550
6 Dolhasca 250
7 Frasin 250
8 Liteni 250
9 Milișăuți 300
10 Salcea 450
11 Vicovu de Sus 400
III. Comune 36.530
1 Adâncata 100
2 Arbore 550
3 Baia 550
4 Bălăceana 450
5 Bălcăuți 450
6 Berchişeşti 500
7 Bilca 300
8 Bogdănești 500
9 Boroaia 500
10 Bosanci 550
11 Botoșana 400
12 Breaza 450
13 Brodina 400
14 Bunești 450
15 Burla 100
16 Cacica 450
17 Calafindești 100
18 Capu Câmpului 100
19 Ciocănești 100
20 Ciprian Porumbescu 450
21 Cîrlibaba 200
22 Comănești 100
23 Cornu Luncii 550
24 Coșna 480
25 Crucea 480
26 Dărmănești 250
27 Dolhești 450
28 Dorna Arini 100
29 Dorna Candrenilor 480
30 Dornești 450
31 Drăgoiești 450
32 Drăgușeni 450
33 Dumbrăveni 550
34 Fântâna Mare 450
35 Fîntînele 450
36 Forăști 500
37 Frătăuții Noi 100
38 Frătăuții Vechi 100
39 Frumosu 100
40 Fundu Moldovei 100
41 Gălănești 450
42 Grămești 100
43 Grănicești 550
44 Hănțești 500
45 Hârtop 100
46 Horodnic de Jos 450
47 Horodnic de Sus 450
48 Horodniceni 50
49 Iacobeni 480
50 Iaslovăț 500
51 Ilișești 450
52 Ipotești 450
53 Izvoarele Sucevei 450
54 Marginea 450
55 Mălini 550
56 Mănăstirea Humorului 100
57 Mitocu Dragomirnei 450
58 Moara 500
59 Moldova Sulița 100
60 Moldovița 450
61 Mușenița 100
62 Ostra 250
63 Panaci 480
64 Păltinoasa 500
65 Pătrăuți 450
66 Pîrteștii de Jos 450
67 Poiana Stampei 480
68 Poieni Solca 450
69 Pojorîta 200
70 Preutești 500
71 Putna 200
72 Rădășeni 100
73 Râșca 400
74 Sadova 100
75 Satu Mare 450
76 Siminicea 450
77 Slatina 550
78 Straja 550
79 Stroiești 200
80 Stulpicani 450
81 Sucevița 100
82 Șaru Dornei 100
83 Șcheia 550
84 Șerbăuți 200
85 Todirești 50
86 Udești 500
87 Ulma 450
88 Vadu Moldovei 500
89 Valea Moldovei 500
90 Vama 300
91 Vatra Moldoviței 450
92 Verești 500
93 Vicovu de Jos 550
94 Voitinel 550
95 Volovăț 550
96 Vulturești 500
97 Zamostea 500
98 Zvoriștea 550

Recomandări

Gheorghe Șoldan după alocare a 15,05 milioane de lei pentru primării: „Cred că suntem singurul Consiliu Județean care face o rectificare pentru primării”

Administrație

Gheorghe Șoldan după alocarea a 15,05 milioane de lei pentru primării: „Cred că suntem singurul Consiliu Județean care face o rectificare pentru primării”

Administrație

Gheorghe Șoldan după alocarea a 15,05 milioane de lei pentru primării: „Cred că suntem singurul Consiliu Județean care face o rectificare pentru primării”

Gheorghe Șoldan după alocare a 15,05 milioane de lei pentru primării: „Cred că suntem singurul Consiliu Județean care face o rectificare pentru primării”

Prin pădurea de cuvinte

Cockteil… cu amor, umor și poezie. România, într-o eternă tranziție (3)?

Salvare. „Astăzi, mai mult ca oricând, în momentul în care lumea trece prin așa o criză de sălbăticie și revoltă, trebuie să fim statornici și să căutăm cu trăinicie tot…

Prin pădurea de cuvinte

Cockteil… cu amor, umor și poezie. România, într-o eternă tranziție (3)?

CJ Suceava a împărțit aproape 3,3 milioane de lei din ajutoarele primite din țară pentru patru localități afectate de inundații

Administrație

CJ Suceava a împărțit aproape 3,3 milioane de lei din ajutoarele primite din țară pentru patru localități afectate de inundații

Administrație

CJ Suceava a împărțit aproape 3,3 milioane de lei din ajutoarele primite din țară pentru patru localități afectate de inundații

CJ Suceava a împărțit aproape 3,3 milioane de lei din ajutoarele primite din țară pentru patru localități afectate de inundații