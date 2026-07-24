CJ Suceava a împărțit aproape 44 de milioane de lei pentru localitățile din județ, într-o ședință încinsă

Ședința de joi a Consiliului Județean Suceava a fost marcată de dispute aprinse între consilierii PNL și conducerea PSD a administrației județene. Mărul discordiei l-a reprezentat repartizarea sumei de 43,79 milioane de lei, fonduri destinate echilibrării bugetelor locale. Deși liberalii au acuzat o alocare discriminatorie pe criterii politice, proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma inițiată de președintele PSD al Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan. La ședință au fost prezenți 35 din cei 37 de consilieri județeni.

Divergențele au apărut încă din primele minute ale ședinței. Consilierii PNL s-au abținut în bloc atât la votarea ordinii de zi, cât și la aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente, pe motiv că anumite fragmente din discuții lipsesc din transcrierea oficială a înregistrării.

Așa cum era de așteptat, conflictul a escaladat la discutarea fondurilor de 43,79 milioane de lei, provenite din cotele defalcate din unele venituri ale statului. Consilierul județean PNL Mihai Liviu Moraru a criticat proiectul, afirmând că alocarea este „arbitrară” și făcută „cu profundă lipsă de respect și corectitudine pentru jumătate din populația județului”. Liberalul a declarat că cele 50 de localități cu primari PNL însumează 276.000 de locuitori, iar cele 60 cu primari PSD au 268.000 de locuitori, municipiul Suceava fiind exceptat deoarece a fost apreciat de consilier ca „neutru” din punct de vedere al culorii politice a primarului. Deși ca populație localitățile cu primari PNL și PSD sunt relativ apropiate, la repartiția banilor 75% din fonduri, care ar însemna 32 de milioane de lei, merg către localitățile conduse de social-democrați, iar 23%, respectiv circa 10 milioane de lei, ajung la unitățile administrativ-teritoriale cu primari liberali. Moraru a oferit și exemple de comparații între localități pentru a demonstra favorizarea primarilor PSD.

În aceeași notă, consiliera PNL Daniela Mitrea Muntean a cerut instituirea unor criterii clare și transparente de alocare pentru a elimina suspiciunile de favoritism politic. Ea a chestionat conducerea CJ de ce unele sume au fost reduse față de săptămâna trecută, când proiectul a fost retras de la dezbateri. Consilierul PNL Tudor Plăcintă a completat criticile, afirmând că singurul principiu aplicat au fost „toanele președintelui Gheorghe Șoldan”. Discuțiile au fost presărate cu replici tăioase, liberalul Niculai Barbă intervenind în mai multe rânduri în dispute directe cu Gheorghe Șoldan și administratorul public Cezar Ioja.

PSD: „Corectăm dezechilibrele din trecut”

În replică, tabăra social-democrată a respins acuzațiile și a reclamat manipularea datelor de către PNL. Președintele Gheorghe Șoldan le-a spus liberalilor că „au mințit prin omisiune” în modul în care au prezentat cifrele și exemplele.

Conducerea CJ a argumentat că noua repartizare nu face decât să corecteze decalajele majore provocate în anii trecuți de administrația PNL. Administratorul public Cezar Ioja a prezentat statistici din mandatele anterioare, arătând că, sub conducerea liberală, media alocărilor era de 69% pentru PNL și doar 31% pentru PSD.

Ioja a mai precizat că suma totală care s-a repartizat joi este de 38 de ori mai mică decât necesarul financiar transmis de primăriile din județ, fiind imposibil de satisfăcut toate solicitările.

În ciuda opoziției liberalilor, proiectul a fost adoptat în forma propusă de Gheorghe Șoldan. Hotărârea a întrunit 21 de voturi „pentru”, provenite de la consilierii PSD și AUR. Împotrivă au votat 13 consilieri PNL, iar un ales liberal nu a votat. Banii vor fi direcționați către comunități pentru obiective precum modernizarea drumurilor, extinderea rețelelor de utilități – apă, canalizare, gaze naturale, asigurarea cofinanțărilor obligatorii pentru proiectele europene aflate în derulare prin PNRR și programele structurale.

Modul în care au fost împărțiți banii pentru localitățile sucevene: