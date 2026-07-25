Festivalul „Sommerfest Rădăuți – Muzica Comunităților”, ediția a XII-a, la început de august, cu intrare liberă

„Sommerfest Rădăuți – Muzica Comunităților”, un festival ajuns la cea de a XII-a ediție, se va desfășura, în perioada 5-9 august 2026, la Rădăuți, la Casa de Cultură, Galeriile de Artă „Traian Postolache”, Catedrala Ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh”, Templul Mare – Sinagoga și la Muzeul Memorial „George Enescu” din Dorohoi.

Festivalul aduce în atenția publicului ideea de multietnicitate și multiculturalitate prin concerte, expoziții și cursuri de măiestrie dedicate muzicii clasice.

În deschiderea ediției, pe 6 august, la ora 19:00, la Casa de Cultură Rădăuți, „NSCo Ensemble” – Andrei Mihail Radu (vioară), Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu (pian), alături de tineri interpreți selectați dintre participanții la cursurile de măiestrie, vor prezenta recitalul „Celibidache 30”, în memoria marelui dirijor român, prezentând personalitatea complexă a acestuia.

Seria concertelor continuă pe 7 august, la Templul Mare – Sinagoga Rădăuți, cu „Romanian Guitar Quartet” – Anotimpurile, un concert în care va fi prezentată și lucrarea „Autumn in Radavitz” a compozitorului contemporan Paul Pintilie (născut în Rădăuți).

Ultimele două zile ale festivalului sunt dedicate concertelor tinerilor participanți la cursurile de măiestrie și muzicii corale. Astfel, pe 8 august, concertul „Enescu și muzica lumii” va fi susținut la Muzeul Memorial „George Enescu” din Dorohoi, de la ora 16. Duminică, 9 august, de la ora 13 va putea fi audiat concertul coral „Dincolo de timp”, susținut de Corul Tempus, la Catedrala Ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh”, iar seara, de la ora 19, concertul de gală, „Maeștri și Discipoli” se va desfășura, ca în fiecare an, la Templul Mare – Sinagoga Rădăuți.

„Cultură muzicală aplicată”

Conform echipei de organizare a festivalului, formată din director – Ovidiu Foca, director artistic – Corina Răducanu, cursurile de măiestrie întregesc seria de evenimente culturale, fiind dedicate elevilor și studenților din țară și străinătate care studiază vioara, pianul și muzica de cameră.

La acestea se adaugă cursul teoretic de „Cultură muzicală aplicată”. Cursurile vor fi susținute de violonistul Andrei Radu, pianiștii Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu și compozitorul Marius Sireteanu.

Muzeul Național „George Enescu”, partener de la prima ediție a festivalului, va prezenta expoziția intitulată „George Enescu și Yehudi Menuhin”.

Intrarea la evenimente este liberă, în limita locurilor disponibile.

Proiectul este organizat de Casa de Cultură Rădăuți, Primăria Municipiului Rădăuți și Asociația Klavier ART, având ca parteneri: Galeriile de Artă „Traian Postolache”, Templul Mare – Sinagoga Rădăuți, Protopopiatul Rădăuți, Muzeul Național „George Enescu” și Muzeul Județean Botoșani – Muzeul Memorial „George Enescu” Dorohoi.