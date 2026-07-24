De ce ne este greu să ne concentrăm

Aproape toată lumea recunoaște astăzi același sentiment: deschidem un document de lucru, o carte sau o conversație importantă și, după doar câteva minute, mintea o ia razna spre telefon, spre o notificare, spre orice altceva numai spre sarcina din fața noastră nu. Nu este doar o impresie subiectivă sau un semn de lene. Psihologia cognitivă a documentat de mai bine de un deceniu o schimbare reală în modul în care funcționează atenția umană, iar explicațiile țin atât de tehnologie, cât și de felul în care creierul nostru a evoluat să reacționeze la stimuli.

Una dintre cele mai cunoscute cercetări în acest domeniu îi aparține psihologului Gloria Mark, de la Universitatea California, care studiază de peste zece ani comportamentul de lucru al angajaților din birouri. Echipa ei a măsurat, prin observație directă și software de monitorizare, cât timp reușesc oamenii să rămână concentrați pe un ecran înainte de a trece la altă activitate. Rezultatele au arătat o scădere dramatică: dacă acum aproximativ cincisprezece ani intervalul mediu de concentrare pe o singură sarcină digitală era de câteva minute, în ultimii ani acesta s-a redus la aproximativ 47 de secunde. Cu alte cuvinte, în mai puțin de un minut, majoritatea oamenilor își întrerup singuri activitatea pentru a verifica un e-mail, o rețea socială sau o altă filă deschisă în browser. Cercetarea Gloriei Mark mai arată un aspect important: majoritatea acestor întreruperi nu vin din exterior, ci sunt auto-provocate. Nu telefonul ne distrage neapărat cu forța, ci creierul nostru caută activ o schimbare de stimul, obișnuit fiind să primească recompense rapide sub formă de informație nouă.

Această descoperire se leagă de un mecanism psihologic bine cunoscut: sistemul de recompensă al creierului, bazat pe dopamină. Rețelele sociale, aplicațiile de știri și notificările sunt construite, adesea intenționat, pentru a exploata acest mecanism, oferind mici doze de noutate imprevizibilă. Creierul învață rapid că verificarea telefonului poate aduce o recompensă, chiar dacă informația găsită este banală. Cu timpul, acest obicei devine automat, iar capacitatea de a susține atenția pe o singură activitate, fără întreruperi, se diminuează. Psihologii numesc acest fenomen „comutare de sarcini” și au arătat că, spre deosebire de percepția populară despre „multitasking”, creierul uman nu face de fapt două lucruri simultan, ci sare rapid de la una la alta, cu un cost cognitiv real. Fiecare revenire la sarcina inițială necesită timp și energie mentală pentru reorientare, ceea ce explică senzația de oboseală și lipsă de eficiență la finalul unei zile petrecute în fața ecranelor.

Vestea bună este că atenția, la fel ca orice altă capacitate mentală, poate fi antrenată și protejată prin strategii concrete, susținute de cercetare.

O primă soluție eficientă este structurarea timpului de lucru în intervale dedicate, fără întreruperi digitale, urmate de pauze scurte. Această abordare, cunoscută popular sub numele de tehnica Pomodoro, dar întâlnită și în studiile despre gestionarea energiei cognitive, ajută creierul să învețe din nou să tolereze perioade mai lungi de concentrare, fără recompensa imediată a unei notificări. Este important ca telefonul să fie plasat fizic departe, nu doar pus pe silențios, pentru că simpla lui prezență vizuală, chiar și oprit, s-a dovedit că reduce performanța cognitivă.

A doua soluție ține de igiena notificărilor. Dezactivarea alertelor nesemnificative și gruparea verificărilor de e-mail sau mesaje la ore fixe, în loc de reacție instantanee, reduce numărul de întreruperi auto-provocate și permite creierului să rămână mai mult timp în starea de concentrare profundă, cunoscută în psihologie drept „flow”.

A treia soluție, adesea neglijată, este somnul de calitate și mișcarea fizică regulată. Capacitatea de concentrare depinde direct de resursele fiziologice ale creierului, iar privarea de somn sau sedentarismul prelungit afectează direct funcțiile executive responsabile de atenție. Chiar și o plimbare scurtă sau câteva minute de mișcare între sarcini pot restabili parțial resursele cognitive necesare pentru a rămâne concentrat.

Atenția noastră nu este pierdută iremediabil, ci poate fi modelată de obiceiuri. Înțelegerea acestui mecanism este primul pas către recuperarea controlului asupra propriului timp și a propriei minți.

Psiholog Mihai Moisoiu

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