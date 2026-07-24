Un tată care mergea cu viteză mare a provocat un accident violent cu mașina în care se aflau soția și cei trei copii

Un accident care a avut în prim-plan viteza și care spune multe despre cum circulă mulți dintre șoferi, chiar și atunci când sunt cu toată familia în mașină, a avut loc joi, pe drumul județean din comuna Satu Mare. Este genul de accident care poate fi dat ca exemplu pe linie de prevenire, la capitolul ”Așa nu!”, mai ales că nu s-a produs o tragedie.

Un localnic în vârstă de 30 de ani, din satul Țibeni, comuna Satu Mare, conducea un autoturism VW și, după cum se vede și pe imaginile de pe o cameră de supraveghere, a intrat cu viteză prea mare într-o curbă la stânga.

Șoferul a pierdut controlul asupra mașinii, care a rupt la propriu un podeț, a trecut peste o șosea secundară și s-a izbit violent și în temelia unui gard.

Pompierii militari deplasați de urgență la fața locului au găsit în mașină cinci oameni, respectiv bărbatul de la volan, soția sa, pe locul din dreapta-față, și cei trei copii ai familiei, în spate, dintre care doi prinși în scaunele speciale pentru copii.

Accident cu cinci răniți, din care trei copii

Toți cei cinci erau conștienți, dar în stare de șoc, unul dintre copii având și o lovitură la cap. Ei au fost transportați de urgență cu ambulanțele la Spitalul Județean Suceava.

Din fericire, veștile pe linie medicală sunt relativ bune. Tatăl de la volan avea excoriații și alte leziuni ușoare, soția – o leziune toracică, iar un băiat de 7 ani a fost diagnosticat preliminar cu un traumatism cranian frontal, dar ușor.

Copiii au fost investigați suplimentar, pentru a se elimina riscurile unor leziuni interne ascunse.

Joi după-amiază, cei cinci erau încă supuși la investigații, pentru a li se pune diagnosticele complete.

Polițiștii au constatat că tânărul în vârstă de 30 de ani are permis de conducere valabil și nu era băut.

Accident cu cinci răniți, din care trei copii

Accident cu cinci răniți, din care trei copii