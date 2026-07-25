Dezinsecție și dezinfecție în parcurile și locurile de joacă din Fălticeni. Accesul va fi restricționat până duminică după-amiază

Primăria Municipiului Fălticeni a anunțat că sâmbătă, 25 iulie 2026, va desfășura o nouă acțiune de dezinsecție și dezinfecție în parcurile publice și locurile de joacă din oraș, în cadrul programului periodic de întreținere a spațiilor publice.

Pe durata intervenției și a perioadei necesare pentru ca tratamentele să își producă efectul în condiții optime, toate locurile de joacă vor fi închise până duminică, 26 iulie, la ora 14:00. Reprezentanții administrației locale îi îndeamnă pe cetățeni să respecte restricțiile temporare de acces și să evite utilizarea echipamentelor de joacă până la expirarea perioadei de protecție.

Potrivit Primăriei Fălticeni, acțiunea este realizată și în contextul recomandărilor Direcției de Sănătate Publică Suceava privind prevenirea infectării cu virusul West Nile, transmis prin înțepătura țânțarilor.

Municipalitatea precizează că intervenția a fost programată pentru ziua de sâmbătă deoarece prognoza meteo indică condiții favorabile pentru efectuarea tratamentelor. În zilele precedente, avertizările de vreme severă au împiedicat desfășurarea lucrărilor în condiții care să asigure eficiența substanțelor utilizate.

Reprezentanții Primăriei le mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și colaborare, subliniind că aceste măsuri contribuie la menținerea unui mediu sigur și sănătos pentru întreaga comunitate.