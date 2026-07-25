Fapt divers

Un cerb cu coarne uriașe a apărut la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob din Pojorâta

Un cerb cu coarne uriașe a apărut la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob din Pojorâta
Un cerb cu coarne uriașe a apărut la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob din Pojorâta

Natura și credința fac casă bună adeseori (multe lăcașe de cult sunt amenajate în zone mai izolate de restul lumii, înconjurate de natură).

Recent, un cerb cu coarne uriașe și-a făcut apariția la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob din Pojorâta, a stat să fie mângâiat de călugări și a mers chiar în curtea lăcașului de cult.

Imaginile video care surprind momentul respectiv au devenit virale, primind zeci de mii de like-uri, sute de comentarii și mii de distribuiri.

„În tradiția creștin-ortodoxă, apariţia unui cerb la un schit izolat este privită ca un semn de pace, puritate si binecuvântare a locului.

În pustnicie, animalele sălbatice care vin lângă chilii arată o întoarcere la armonia din Rai, unde omul și fiarele trăiau în pace”, se spune pe o pagină de socializare care poartă și numele mănăstirii.

Tot acolo este anunțată și o acțiune care va avea loc duminică, 26 iulie. În fiecare vară, părinții de la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob „Corlățeni”, alături de pelerini și localnici, urcă pe Vârful Giumalău pentru a cinsti crucea de pe munte și a aduce un omagiu eroilor.

Un cerb cu coarne uriașe a apărut la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob din Pojorâta
Un cerb cu coarne uriașe a apărut la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob din Pojorâta
Un cerb cu coarne uriașe a apărut la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob din Pojorâta
Un cerb cu coarne uriașe a apărut la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob din Pojorâta

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