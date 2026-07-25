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Trei femei, rănite după coliziunea dintre două autoturisme

Trei femei, rănite după coliziunea dintre două autoturisme
Trei femei, rănite după coliziunea dintre două autoturisme

Trei femei au fost rănite în urma coliziunii dintre două autoturisme.

Accidentul a avut loc în cursul zilei de vineri, 24 iulie, la Bogdănești, iar cele trei persoane au fost monitorizate inițial la fața locului.

”Echipajele trimise la fața locului au preluat trei paciente, două cu vârste de aproximativ 50 de ani și una de 70 de ani, policontuzionate, dar stabile hemodinamic și respirator, pe care le-au transportat la Camera de Primire Urgențe Fălticeni”, a transmis medicul Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță al Județului (SAJ) Suceava.

La locul accidentului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două echipaje SAJ.

Trei femei, rănite după coliziunea dintre două autoturisme
Trei femei, rănite după coliziunea dintre două autoturisme
Trei femei, rănite după coliziunea dintre două autoturisme
Trei femei, rănite după coliziunea dintre două autoturisme

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