Dumbrăveni va găzdui duminică Festivalul-Concurs de Toacă pentru Copii și Tineret „Lemnul Sfânt care Cântă”

Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina” – Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Primăria Comunei Dumbrăveni și Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” Dumbrăveni I, organizează duminică, 26 iulie 2026, începând cu ora 16:00, cea de-a XV-a ediție a Festivalului-Concurs de Toacă pentru Copii și Tineret „Lemnul Sfânt care Cântă”.

Evenimentul se va desfășura în curtea Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” Dumbrăveni I și va reuni copii și tineri din mai multe județe ale țării, care își vor demonstra priceperea în interpretarea la toacă, în cadrul unei competiții inspirate din tradiția liturgică a Bisericii Ortodoxe. Festivalul va oferi participanților un prilej de întâlnire, de afirmare și de schimb de experiență, încurajând apropierea tinerilor de această practică specifică vieții bisericești și punând în valoare preocuparea parohiilor și a comunităților pentru cultivarea ei. Concursul este organizat pe patru categorii de vârstă, respectiv copii cu vârste între 3 și 6 ani, elevi ai claselor I–IV, elevi ai claselor V–VIII și elevi de liceu, școli profesionale și studenți. Evoluțiile concurenților vor fi evaluate de un juriu alcătuit din specialiști în domeniul tradiției muzicale liturgice ortodoxe: preoți, profesori de muzică și muzicologi, care vor urmări acuratețea interpretării, expresivitatea și fidelitatea față de tradiția liturgică ortodoxă.

Ajuns la cea de-a XV-a ediție, Festivalul-Concurs de Toacă pentru Copii și Tineret „Lemnul Sfânt care Cântă” s-a impus ca una dintre manifestările dedicate tinerilor care păstrează și valorifică această tradiție, contribuind la continuitatea unui element reprezentativ al patrimoniului spiritual ortodox.

Organizatorii invită publicul să participe duminică, 26 iulie, de la ora 16:00, în curtea Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” Dumbrăveni I, pentru a-i susține pe concurenți și pentru a lua parte la un eveniment care aduce în prim-plan priceperea, dăruirea și respectul tinerilor față de rânduiala și tradiția Bisericii Ortodoxe.