Suzuki România își extinde rețeaua de dealeri moto prin inaugurarea EVYAN Moto Hub Suceava

Suzuki România continuă dezvoltarea rețelei sale de dealeri autorizați prin inaugurarea EVYAN Moto Hub Suceava, un nou centru dedicat motocicliștilor din nord-estul țării. Noul partener va oferi întreaga gamă de motociclete Suzuki, servicii de service autorizat și consultanță specializată, contribuind la consolidarea prezenței brandului într-o regiune cu o comunitate moto aflată în continuă dezvoltare.

Deschiderea EVYAN Moto Hub este marcată de organizarea evenimentului Suzuki Ride Test, care va avea loc în perioada 24–25 iulie 2026. Timp de două zile, pasionații de motociclism vor avea oportunitatea să testeze o selecție reprezentativă de motociclete Suzuki din categoriile street, sport, adventure și touring, inclusiv modelul Suzuki GSX-S 1000GX.

„Dezvoltarea rețelei de dealeri reprezintă o direcție strategică pentru Suzuki România și o investiție în experiența pe care o oferim clienților noștri. Ne dorim să fim cât mai aproape de comunitatea motocicliștilor, nu doar prin produse recunoscute pentru fiabilitate și performanță, ci și prin servicii de calitate, consultanță specializată și o experiență completă înainte și după achiziție. Parteneriatul cu EVYAN Moto Hub susține această viziune și contribuie la consolidarea prezenței Suzuki în regiunea Moldovei.”, au precizat reprezentanții Suzuki România.

Pe lângă accesul la gama completă de motociclete Suzuki, clienții vor beneficia de servicii post-vânzare oferite la standardele producătorului, precum și de programul Garantia Suzuki Pro, programul de garanție care oferă o acoperire de până la 6 ani sau 72.000 km, în condițiile respectării programului de întreținere și a criteriilor de eligibilitate.

„Parteneriatul cu Suzuki marchează un moment important pentru EVYAN Moto Hub. Ne dorim să oferim comunității moto din regiune o experiență completă, construită în jurul calității și pasiunii pentru motociclism.”, au declarat reprezentanții EVYAN Moto Hub.

Evenimentul Suzuki Ride Test va avea loc în perioada 24–25 iulie 2026, între orele 09:00–17:00, la sediul EVYAN Moto Hub Suceava, Strada Poligonului nr. 26A, Șcheia, județul Suceava. Participanții vor avea ocazia să testeze unele dintre cele mai apreciate modele Suzuki, printre care V-Strom, gama GSX-S și GSX-8R, reprezentative pentru segmentele sport, touring, adventure și street.

Despre Suzuki România

Cu o tradiție de peste 70 de ani în producția de motociclete, Suzuki este un brand recunoscut la nivel mondial pentru calitatea, fiabilitatea și performanța modelelor sale Suzuki România dezvoltă o rețea națională de 8 dealeri și service-uri autorizate Suzuki Moto, prin care oferă o gamă completă de motociclete, de la modele street și sport până la adventure, touring și scooter, precum și servicii post-vânzare, piese și accesorii originale și Programul Garanția Suzuki Pro de până la 6 ani sau 72.000 km.