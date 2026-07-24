Biciclete noi pentru locul I la concursul pentru copii „Micul Trialist” de duminică, de la Suceava

Peste 100 de copii sunt înscriși deja la concursul cu biciclete pentru copii „Micul Trialist”, care va avea loc duminică, 26 iulie, pe esplanada Casei de Cultură din municipiul Suceava. Cei mai mulți concurenți înscriși până acum sunt la categoria de vârstă 6-8 ani.

Această ediție a XII-a a competiției, recunoscută drept cel mai mare concurs de Bike Trial pentru copii din țară, va începe de la ora 12.30.

Evenimentul este organizat de Asociația Club Sportiv Sport Studio, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, care sprijină această ediție cu o contribuție financiară de 25.000 de lei, fonduri destinate pachetelor de start și premierii micilor campioni.

Potrivit organizatorilor, siguranța copiilor este pe primul loc, astfel că purtarea căștii de protecție este obligatorie pentru fiecare participant. Fără echipamentul de protecție adecvat, copiii nu vor putea intra pe traseu.

Toți copiii înscriși vor primi la înscriere un pachet de start, tricou și diplomă de participare, iar cei care vor urca pe podium au garantate premii speciale. Ocupanții locului I de la fiecare dintre cele 5 categorii de vârstă vor câștiga fiecare câte o bicicletă, oferită de partenerii și sponsorii evenimentului.

Cinci categorii de vârstă și un traseu plin de provocări

La start sunt așteptați copii și tineri cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani, care vor fi împărțiți pe următoarele categorii:

mini: 3–5 ani

junior: 6–8 ani

avansat: 9–11 ani

expert: 12–14 ani

master: 15–16 ani

Pentru aceștia, organizatorii au proiectat un traseu adaptat fiecărei vârste. Pe esplanadă va fi amenajat cu mini-rampe, steaguri, stâlpi de delimitare, jaloane și obstacole, totul fiind ghidat de linii din cretă colorată până la linia de final. Fiecare participant va fi cronometrat de un arbitru, cel mai rapid timp din fiecare categorie urmând să stabilească marii câștigători.

Competiția este inițiată de Iulian Zaharie, fondatorul ACS Sport Studio, un sportiv cu o experiență de 18 ani în Bike Trial și de 14 ori campion național. „Am organizat deja 11 ediții care s-au bucurat de un succes uriaș, iar interesul tot mai mare pentru această ramură sportivă mă bucură”, a transmis acesta.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a subliniat importanța unor astfel de acțiuni: „ne dorim ca Suceava să găzduiască tot mai multe evenimente care îi aduc pe copii mai aproape de sport. Este un proiect care îi scoate pe cei mici din fața ecranelor și îi aduce împreună, în aer liber, alături de familiile lor”.

Participarea la eveniment nu costă nimic, înscrierea fiind gratuită. Înscrierile oficiale se fac direct la fața locului, pe esplanada din centrul Sucevei. Pentru părinții care doresc să își asigure din timp un loc pe lista de preînscrieri, rezervările se pot face telefonic la numărul 0749 767 413, persoană de contact Denisa Mereșan.