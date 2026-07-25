O anchetă complexă, dar cu multe necunoscute, a fost demarată în urma accidentului mortal de joi seară, de la Pojorâta, după ce un excavator aflat în gabaritul căii ferate a fost lovit de trenul IR 1763 Iași – Timișoara Nord, impactul fiindu-i fatal bărbatului în vârstă de 52 de ani din utilaj.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Județean Transporturi Suceava, sub coordonarea unui procuror, însă o anchetă paralelă desfășoară și Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava.

Informațiile cunoscute sunt că în zonă aveau loc lucrări de înlocuire a unor cabluri electrice subterane, în beneficiul CFR Infrastructură. Compania avea un contract cu o firmă, pentru înlocuirea cablurilor subterane.

În mod normal, lucrările se efectuau la anumite intervale orare, când sectorul respectiv de cale ferată era scos de sub tensiune. Cu alte cuvinte, în acele intervale de lucru, trenurile nu aveau cum tranzita zona.

Ce s-a întâmplat mai departe, ce căuta excavatorul în gabaritul căii ferate, la acea oră destul de târzie, în jur de 19.40, rămâne o mare necunoscută, în cercetarea polițiștilor.

Polițiștii încearcă se deslușească detaliile cheie ale accidentului mortal cu excavatorul lovit în plin de tren, la Pojorâta

Ancheta continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând a fi stabilite toate circumstanțele procedurii evenimentului și a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă.

Reamintim, alarma s-a dat în jurul orei 19.40.

Din primele verificări s-a constatat că la Pojorâta se efectuau lucrări în zona căii ferate, iar un excavator a fost surprins de trenul accelerat care circula pe ruta Iași-Timișoara, în gabaritul de pericol al locomotivei.

Excavatoristul a fost găsit în stare de inconștiență și a fost preluat de către echipajele medicale, care au efectuat manevre de resuscitare. Din nefericire, victima (un bărbat în vârstă de 52 de ani) a fost declarată decedată.

Trenul IR 1763 Iași – Timișoara Nord a plecat cu o întârziere de 193 de minute de la Pojorâta, după accident.

De amintit și că același tren, IR 1763, a fost implicat într-un accident mortal și cu o zi înainte, miercuri, când, pe raza județului Iași, au murit doi bărbați dintr-un autoturism ajuns în fața trenului.

Polițiștii încearcă se deslușească detaliile cheie ale accidentului mortal cu excavatorul lovit în plin de tren, la Pojorâta