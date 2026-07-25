Trenul de noapte al CFR Călători de la Suceava spre Litoral a fost implicat într-un grav accident, joi noapte, în jurul orei 22.00, între stațiile Roman și Bacău, mai precis între Secuieni și Galbeni, după cum am arătat în Monitorul de Suceava de la prima oră a dimineții.

La o trecere la nivel, semnalizată, trenul a acroșat un camion cu ciment care, la scurt timp după impact, a luat foc.

Din cauza ruperii instalației de contact a căii ferate, garnitura a rămas pe loc, lângă vehiculul greu care ardea violent.

Două vagoane au fost și ele ușor avariate prin efect termic, fiind aproape de vehiculul care ardea.

Pentru oamenii din cele două vagoane panica a fost însă mare.

Oamenii au trebuit să părăsească vagoanele, în beznă.

Sucevean aflat în trenul implicat în accidentul cu camionul care a luat foc: „Totul a început cu un strigăt care ne-a înghețat sângele în vene: Fugiți, că explodează!”

Jurnalistul sucevean Alexandru Neamțu, aflat în tren, a relatat clipele de coșmar:

„M-am nimerit să fiu în trenul Suceava – Mangalia, care a fost implicat într-un accident cu o cisternă încărcată cu ciment, undeva în apropiere de Bacău.

Totul a început cu un strigăt care ne-a înghețat sângele în vene: <Fugiți, că explodează!>

Eu și prietena mea ne-am luat bagajele și am coborât imediat din tren. La câțiva metri de noi se vedeau flăcările și, în haosul acelor momente, eram convinși că poate urma o explozie. Am început să alergăm în mijlocul nopții, împreună cu alți călători, cât mai departe de tren.

În timp ce fugeam, cablurile de înaltă tensiune au început să cadă în jurul nostru, scoteau flăcări, pocneau și luminau noaptea. Cred că doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie rănit.

La scurt timp au început să sosească echipajele de intervenție. Pompierii, jandarmii, polițiștii și ambulanțele au intervenit rapid și profesionist. Merită tot respectul pentru modul în care au gestionat situația. În astfel de momente îți dai seama că există oameni care își fac meseria cu adevărat.

După ce incendiul a fost stins și zona a fost securizată, ni s-a permis să ne întoarcem în vagoanele care nu fuseseră afectate” .

Sucevean aflat în trenul implicat în accidentul cu camionul care a luat foc: „Totul a început cu un strigăt care ne-a înghețat sângele în vene: Fugiți, că explodează!”

Trenul a ajuns la Constanța cu o întârziere de 249 de minute, așadar în jur de patru ore.

Este, într-adevăr, o minune că nimeni nu a fost rănit, nici măcar șoferul mașinii, și se pune întrebarea când vor înțelege unii că nu este de joacă în fața trenului și pe calea ferată în general.