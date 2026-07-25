Profesoara care a vândut diplome de bacalaureat falsificate, obligată să presteze și muncă în folosul comunității

Un magistrat de la Tribunalul Suceava a parafat acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de o profesoară de limba și literatura română de la Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand” din Rădăuți și procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava.

Narcisa-Marinela Rei a primit o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere de 3 ani după ce a păcălit mai multe persoane, cărora le-a oferit foi matricole, diplome de bacalaureat sau de licență falsificate.

Instanța a mai obligat-o să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava – Centrul de Plasament Universul Copiilor Rădăuţi sau în cadrul Primăriei municipiului Rădăuți.

O altă decizie luată de judecător a fost aceea de a confisca 3.700 de euro și 32.300 de lei, sume obţinute ca urmare a săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă.

Profesoara este acuzată de comiterea infracțiunilor de trafic de influență și complicitate la falsul material în înscrisuri oficiale, ambele în formă continuată, iar faptele s-au petrecut în perioada 2016 – 2024.

”Inculpata Rei Narcisa-Marinela, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins și primit de la elevii pe care îi pregătea în particular, de la foști absolvenți ai diferitelor trepte de studii, precum și de la rude sau apropiați ai acestora, sume de bani reprezentând echivalentul în lei a câte 500 de euro, precum și alte foloase necuvenite ori servicii neremunerate.

În schimb, le-ar fi promis acestora obținerea unor acte de studii medii sau superioare, respectiv foi matricole și diplome de bacalaureat ori de licență.

În acest sens, inculpata Rei Narcisa-Marinela ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra unor funcționari din Ministerul Educației, în special asupra unui secretar de stat, și ar fi indus solicitanților de astfel de documente de studii convingerea că acestea sunt autentice, iar datele înscrise în ele figurează în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România.

În realitate, inculpata ar fi remis unei persoane datele necesare pentru falsificarea documentelor de studii.

Facem precizarea că inculpata și-a asumat în totalitate faptele comise și a avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor”, se arată într-un comunicat al DNA Suceava.

În acest dosar mai sunt cercetate și alte persoane, care au ajutat-o pe Narcisa-Marinela Rei.