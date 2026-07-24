Tabăra de pictură pentru copii „Culoare și Lumină”, ediția a VIII-a, la Mănăstirea Humorului

Copii cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani descoperă în aceste zile, 21-25 iulie 2026, frumusețea picturii și a iconografiei în cadrul Taberei de pictură pentru copii „Culoare și Lumină”, ediția a VIII-a, organizată într-un spațiu care inspiră liniște, creativitate și apropiere de frumos, Mănăstirea Humorului. Sub mottoul „Desenăm, creăm, ne exprimăm prin artă”, pe parcursul celor cinci zile, participanții învață să privească lumea prin ochii artistului, să transforme culoarea în emoție și lumina în expresie.

Atelierelor de pictură și desen li se alătură inițierea în iconografie, exercițiile de observație în natură, activitățile creative și momentele de prietenie, care contribuie la dezvoltarea sensibilității artistice, a imaginației și a încrederii în propriile forțe.

Ediția din acest an este un proiect de inițiere și dezvoltare artistică, inițiat de Oana Chilariu Moruz, coordonator al Atelierului de Creație „Oana Chilariu Moruz”, profesor al Școlii Populare de Arte „Ion Irimescu” Suceava, artist plastic, împreună cu Călin Bogătean, profesor al Școlii Populare de Arte Târgu Mureș, artist plastic și restaurator.

„Credem că fiecare copil poartă în sine o lumină creatoare. Prin artă, această lumină capătă formă, culoare și sens. Ne bucurăm că ediția din acest an reunește copii dornici să descopere frumusețea picturii și a iconografiei. Suntem convinși că aceste cinci zile vor deveni o experiență artistică de neuitat, în care creativitatea, prietenia și bucuria de a crea se vor împleti firesc, lăsând fiecărui participant amintiri și inspirație pentru viitor”, au transmis organizatorii.

Proiectul se desfășoară sub egida Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș și a Asociației Multiculturale pentru Artă, Tradiție și Dezvoltare Mureș.