Trenul de noapte al CFR Călători de la Suceava spre Constanța, și mai departe spre Mangalia, a fost implicat într-un grav accident, joi noapte, în jurul orei 22.00, între stațiile Roman și Bacău, mai precis între Secuieni și Galbeni.

La o trecere la nivel, semnalizată, trenul a acroșat un camion cu ciment care, la scurt timp după impact, a luat foc.

Din cauza ruperii instalației de contact a căii ferate, garnitura a rămas pe loc, lângă vehiculul greu care ardea violent.

Două vagoane au fost și ele ușor avariate și a fost necesară evacuarea temporară a aproximativ 200 de călători.

Nu au fost raportate victime, de unde deducem că și șoferul camionului a coborât din cabină la timp.

La ora 00:08, la aproximativ două ore de la accident, echipele Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași au repus sub tensiune linia de contact de pe firul II Săcuieni Roman–Galbeni. Înaintea realimentării au fost efectuate lucrările și verificările tehnice necesare după avaria produsă în urma coliziunii.

Întârzierea trenului, vineri dimineață, ora 7.15, era de 243 de minute, neajuns încă la destinație.

Trenul Iași-Timișoara, două accidente mortale în două zile, din care unul la Pojorâta

De amintit în context și că trenul IR 1763 Iași – Timișoara Nord a fost implicat în două accidente mortale, două zile la rând.

Primul a fost pe raza județului Iași, miercuri, unde au murit doi oameni, aflați într-un autoturism, iar al doilea joi, pe raza județului nostru, la Pojorâta, unde un excavator aflat în gabaritul căii ferate a fost lovit de tren, impactul fiindu-i fatal bărbatului care conducea utilajul.

Trenul Suceava – Mangalia, accident cu un camion cu ciment care a luat foc. Călători evacuați din vagoane și întârziere de 243 de minute

Trenul Suceava – Mangalia, accident cu un camion cu ciment care a luat foc. Călători evacuați din vagoane și întârziere de 243 de minute

Trenul Suceava – Mangalia, accident cu un camion cu ciment care a luat foc. Călători evacuați din vagoane și întârziere de 243 de minute