Suceava Jazz Fest începe vineri seara, la Cetatea de Scaun

Cetatea de Scaun a Sucevei devine, începând din această seară, gazda unei noi ediții a Suceava Jazz Fest, eveniment care reunește, timp de două zile, artiști consacrați și proiecte muzicale din zona jazzului contemporan.

Concertele încep la ora 19:00, iar în prima seară vor urca pe scenă ȘUBI TUBA, Andra Botez Quintet și Groove Garden by Sorin Zlat, oferind publicului un repertoriu variat, de la jazz modern la influențe funk și fusion.

Festivalul continuă sâmbătă, 25 iulie, când sunt programate recitalurile susținute de Soul Serenade Quintet, PANIKA și RC & The Melody Makers – Pop Goes Jazz, un proiect care aduce o reinterpretare în cheie jazz a unor piese pop cunoscute.

Organizatorii îi invită pe suceveni și pe turiști să participe la cele două seri de concerte desfășurate într-unul dintre cele mai reprezentative obiective istorice ale orașului. Programul complet al activităților și recitalurilor poate fi consultat pe pagina oficială a festivalului.

Suceava Jazz Fest este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, prin programul de finanțări nerambursabile acordate în baza Legii nr. 350/2005, evenimentul având ca scop promovarea muzicii jazz și îmbogățirea ofertei culturale din județ.