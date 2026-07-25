„Nunta de aur” organizată pentru 199 de cupluri, vineri și sâmbătă, la Suceava

Tradiția celebrării cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie a fost reluată la Suceava, după aproape doi ani de ”pauză”. Evenimentul a fost organizat de Primăria Suceava în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, care a pus la dispoziție și spațiul necesar.

Din cauza numărului mare de participanți, s-a decis ca ”nunta de aur” să se desfășoare în două zile – vineri, 24 iulie, (99 de cupluri) și sâmbătă, 25 iulie, (100 de cupluri).

”Sunt momente când viața unei comunități nu se măsoară în investiții și proiecte, ci în emoție și recunoștință. Astăzi este un asemenea moment. 99 de cupluri au mai spus azi o dată DA, la <nunta de aur> găzduită de Arhiepiscopia Sucevei și organizată de Primăria Suceava.

Mâine, alte 100 de cupluri vor aniversa împreună cu noi valorile care nu se prescriu niciodată: familia, credința și iubirea”, a transmis primarul Sucevei, Vasile Rîmbu.

Sărbătorirea ”cuplurilor de aur” din municipiul Suceava s-a făcut în prezența episcopului vicar PS Damaschin Dorneanul.