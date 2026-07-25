Andra Elena Tanasă, șefa de promoție de la Colegiul Militar: „Titlul de șef de promoție nu este doar o distincție, ci o poveste scrisă în timp, cu răbdare și determinare”

Absolventa Andra Elena Tanasă, de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, a fost desemnată șefa promoției 2022-2026 „Constantin Brâncuși – 150”, cu media finală 9,87.

La examenul național de bacalaureat, Andra a obținut media 9,63, fiind notată cu 9,30 la Limba și literatura română, 10 la Matematică și 9,60 la Fizică.

Originară din Onești, județul Bacău, Andra Elena Tanasă și-a construit acest parcurs prin muncă susținută și consecvență, încheind fiecare dintre cei patru ani de liceu cu media 10, o performanță care reflectă perseverența, seriozitatea și determinarea sa.

Andra Elena Tanasă, șef de promoție CNMSM

„Nu a fost un drum ușor, dar fiecare provocare ne-a șlefuit caracterul și ne-a apropiat de idealurile noastre”

Titlul de „Șef de promoție” este acordat după afișarea rezultatelor finale ale examenului de bacalaureat, în funcție de media obținută la acest examen și de media generală a celor patru ani de studiu.

„Titlul de șef de promoție nu este, pentru mine, doar o distincție, ci o poveste scrisă în timp, cu răbdare și determinare. Nu a fost un obiectiv urmărit cu orice preț, ci rezultatul firesc al unui parcurs modelat de încercări, reușite și lecții învățate între zidurile acestui colegiu. De la primii pași făcuți cu emoție, până la ultimul apel în formație, fiecare moment m-a definit. Colegiul Național Militar <Ștefan cel Mare> a fost mai mult decât un loc al educației – a fost spațiul în care am crescut, în care am învățat ce înseamnă să aparții, să lupți și să nu renunți. Aici, fiecare colț poartă amintiri, fiecare pas răsună cu ecoul generațiilor care au trecut înaintea noastră, iar fiecare zi ne-a apropiat mai mult de ceea ce aveam să devenim. Nu a fost un drum ușor, dar fiecare provocare ne-a șlefuit caracterul și ne-a apropiat de idealurile noastre. Această realizare nu îmi aparține doar mie, ci și cadrelor didactice și militare, familiei și colegilor alături de care am trăit unele dintre cele mai intense și autentice experiențe. Lor le datorez nu doar acest rezultat, ci și omul care am devenit”, spune Andra, care are un vis frumos, acela de a pilota aeronave precum F16 sau F35.

Clasa a XII-a F

„Îmi place responsabilitatea și lucrul cu proceduri clare”

Bacalaureatul este examenul care încununează munca, ambiția și perseverența absolvenților, spun reprezentanții Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, dar pentru elevii liceelor militare emoțiile nu iau sfârșit odată cu promovarea examenului maturității, aceștia trebuie să susțină un examen de admitere la academiile militare din țară.

Astfel, la testarea pentru verificarea cunoștințelor în vederea admiterii în învățământul militar superior, Andra a obținut media 9,78, rezultat susținut de performanțe excepționale: nota 10 la matematică, nota 9 la informatică și nota 10 la fizică.

Cu această medie de repartiție aproape de perfecțiune, Andra a fost admisă la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov, Facultatea de Management Aeronautic, specializarea Aviație piloți – aeronave cu motoare reactive. Din acest motiv, șefa de promoție de la colegiul militar din Câmpulung Moldovenesc își va îndeplini visul de a pilota aeronave precum F16 sau F35.

Încă din copilărie, Andra a fost atrasă de aeronave și de ideea de zbor, visele ei s-au înălțat spre cer și motivația pentru o carieră în domeniul aeronautic a crescut constant.

„Am optat pentru această specializare deoarece, pe măsură ce am crescut, interesul s-a transformat într-o motivație rațională: îmi place responsabilitatea și lucrul cu proceduri clare”, a spus absolventa colegiului câmpulungean.

Diplomă de apreciere pentru rezultatele excepționale obținute în toți cei patru ani de liceu militar

Pe parcursul anilor de liceu, Andra a performat în cadrul competițiilor și olimpiadelor școlare la disciplinele: limba și literatura română, matematică, fizică și informatică. În acest sens, încă din clasa a IX-a a obținut mențiuni la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică, la competiția interjudețeană de matematică și informatică „Memorialul Ștefan Dârțu” și la concursul național de matematică „Dimitrie Pompeiu”. Nici în clasa a X-a nu s-a lăsat mai prejos și a adăugat în palmaresul ei premiul al III-lea la competiția interjudețeană de matematică și informatică „Memorialul Ștefan Dârțu”; la concursul județean de matematică „Cătălin Țigăreu” și la competiția interjudețeană de matematică „Octav Onicescu”.

Răsplata muncii depuse nu a întârziat să apară, iar în clasa a X-a a fost recompensată cu participarea într-o mobilitate Erasmus, în localitatea Gdansk, Polonia. Rezolvarea problemelor complexe de matematică, fizică și informatică a continuat și în clasa a XII-a, unde Andra a urcat pe treapta a II-a a podiumului concursului interdisciplinar „Octav Onicescu”. Pasiunea pentru științele exacte a determinat-o să facă parte și din echipa de robotică a colegiului, alături de care a câștigat premiul special „Nație prin Educație”.

Ca o încununare a efortului școlar și disciplinar, au venit și tresele gradelor onorifice pe care le poate deține un elev de liceu militar, astfel, Andra a fost avansată până la gradul de elev sergent major. În același context, la finalul acestui an școlar, Locțiitorul Șefului Statului Major al Forțelor Terestre, generalul-maior Daniel Pop i-a înmânat o diplomă de apreciere pentru rezultatele excepționale obținute în toți cei patru ani de liceu militar.

„Oriunde mă va purta drumul, voi rămâne, cu mândrie și recunoștință, ștefănistă”

A fi declarat „Șef de promoție” nu este o mândrie doar pentru deținătoarea acestei titulaturi sau pentru părinții acesteia, ci și pentru diriginta absolventei. În acest context, profesoara Marcela Ursachi a transmis următorul mesaj: „Dragă Andra, ai început clasa a IX-a în calitate de șefă a clasei și ai încheiat cu distincția șefă de promoție, semn că performanța te-a caracterizat întotdeauna. Aceste titluri sunt rezultatul inteligenței, perseverenței și al seriozității tale. A fost o onoare să îți fiu dirigintă și să te văd crescând atât de frumos. Sunt ferm convinsă că vei purta cu tine valorile pe care le-ai cultivat în acești ani și că vei transforma fiecare vis într-o realizare. Îți doresc să ai curajul de a urma drumul pe care ți-l dorești, puterea de a face alegeri înțelepte și capacitatea de a depăși fiecare provocare cu demnitate și încredere! Felicitări și mult succes în continuare! Sunt mândră de tine!”.

După ce numele absolventei Andra Elena Tanasă a fost sculptat pe marmura Panoului de onoare al șefilor de promoție, aceasta a dorit să transmită un mesaj elevilor colegiului care îi pășesc pe urme:

„Dragi colegi mai mici, nu uitați că fiecare pas contează. Nu renunțați atunci când este greu și lăsați-vă amprenta asupra acestui loc. Aveți grijă de el și duceți mai departe spiritul ștefănist cu onoare și demnitate. Pentru mine, acest colegiu nu va fi niciodată doar un capitol încheiat, ci o parte vie din ceea ce sunt. Oriunde mă va purta drumul, voi rămâne, cu mândrie și recunoștință, ștefănistă.”

Perseverența de a-și depăși limitele, pasiunea pentru științele exacte și curajul de a-și urma visul, chiar și atunci când părea greu de atins, au condus-o pe absolventa Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, Andra Elena Tanasă, spre o performanță remarcabilă. A fost desemnată șefa promoției 2022–2026 „Constantin Brâncuși – 150” și a fost admisă la una dintre cele mai râvnite specializări din aviația militară românească – pilot de aeronave cu motoare reactive.