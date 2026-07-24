Magie, jocuri și voie bună pentru întreaga familie, duminică, la Shopping City Suceava

Shopping City Suceava îi invită pe copii și pe părinți duminică, 26 iulie 2026, între orele 15:00-18:00, în zona de food, la o după-amiază plină de surprize, culoare și distracție. Evenimentul „Culorile verii și un strop de magie” promite momente spectaculoase și activități pentru toate vârstele, într-o atmosferă de poveste.

Punctul de atracție al zilei va fi un spectacol de magie, cu momente captivante care îi vor ține cu sufletul la gură atât pe cei mici, cât și pe cei mari.

Voia bună va continua alături de animatorii MicaMia și îndrăgitele mascote, care vor da startul unor jocuri interactive, concursuri și surprize cu premii.

Cei mici vor avea ocazia să își lase imaginația să zboare în cadrul atelierelor creative, să se transforme în personajele preferate prin sesiuni de face painting, să își aleagă tatuaje cu sclipici și să plece acasă cu baloane modelate în cele mai haioase forme.

Participarea este gratuită, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei care își doresc o zi de vară petrecută în familie, cu zâmbete, magie și amintiri frumoase.

Pe 26 iulie, între orele 15:00-18:00, Shopping City Suceava devine locul unde magia prinde viață și fiecare copil este invitat să fie parte din poveste. Participarea este gratuită.