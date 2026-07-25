A vrut să își omoare fratele cu o drujbă și acum a aflat cât trebuie să mediteze după gratii

Un bărbat care la finalul anului 2025 a încercat să-și omoare fratele, inclusiv prin folosirea unei drujbe, și-a aflat pedeapsa finală.

Curtea de Apel Suceava a menținut soluția de la Tribunalul Suceava și l-a condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare pe Ilie Logoș, din Brodina, pentru comiterea infracțiunii de violență în familie raportat la tentativă la omor.

Mai trebuie spus că fratele agresat nu s-a constituit parte civilă în proces și că agresorul a fost arestat în decembrie anul trecută, măsură menținută și în prezent.

Fapta a avut loc în noaptea de 9 spre 10 decembrie 2025, la miezul nopții, când la domiciliul comun al celor doi frați a izbucnit un nou scandal, pe fondul unei stări conflictuale mai vechi.

Ilie Logoș l-a lovit în mod repetat pe fratele său, inclusiv cu obiecte contondente. La un moment dat, agresorul a luat și o drujbă dintr-o anexă, încercând să-și ucidă fratele.

Fratele bătut a suferit leziuni care au necesitat 11-12 zile de îngrijiri medicale.

Deși leziunile nu i-au pus direct viața în primejdie acestuia, modul în care a acționat fratele agresor a dus la sesizarea procurorului criminalist.

Cercetările au fost declinate astfel la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, care a dispus reținerea inculpatului, măsură urmată de propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.