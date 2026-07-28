Sindicatele din unitățile sanitare din județul Suceava, afiliate Federației Sanitas din România, au declanșat marți, 28 iulie a.c., greva generală pe durată nedeterminată, în semn de protest față de deficitul de personal, diminuările salariale și proiectul noii legi a salarizării.

La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, alături de angajații aflați în grevă, chiar în prima linie a protestatarilor, s-au aflat managerul instituției, Larisa Blanari, directorul medical, dr. Valeriu Gavrilovici, și directoarea de îngrijiri, Gianina Gorescu. Atât managera, cât și directorul medical și directoarea de îngrijiri au declarat că susțin revendicările greviștilor.

„În calitate de manager interimar al Spitalului Județean Suceava sunt astăzi alături de colegii noștri, de colegii din toată țara, pentru aceste revendicări care sunt mai mult decât necesare. Suntem aici prezenți pentru susținerea colegilor noștri pentru că toate cele cerute sunt mai mult decât necesare. Și dacă întotdeauna facem apel ca personalul medical să fie empatic cu pacientul, astăzi este ziua în care toți pacienții și toți românii trebuie să fie empatici cu cadrele medicale pentru că toate doleanțele lor sunt mai mult decât justificate”, a declarat managera Larisa Blanari.

Toată conducerea alături de protestatari, la greva generală de la Spitalul Clinic de Urgență Suceava

Spitalul a cerut Ministerului Sănătății deblocarea a 199 de posturi

Directorul medical, dr. Valeriu Gavrilovici, consideră că toate cererile greviștilor sunt întemeiate și că „respectul pe care îl merită pacienții și cei care lucrează cu pacienții trebuie să fie reciproc”. „Așteptăm și din partea celor care conduc, organizează și decid în sistemul de sănătate să ia decizii corecte, care să însemne respect pentru lucrătorii din domeniul medical și implicit respect pentru pacienți”, a spus dr. Gavrilovici.

Lipsa personalului, cu care se confruntă toate spitalele publice din România, afectează calitatea actului medical, a declarat directoarea de îngrijiri Gorescu. În spitalul din Suceava, lipsa de personal este mai acută la Neonatologie, Oncologie, ATI, Chirurgia generală, dar și în celelalte secții este nevoie de oameni, după cum a subliniat Gianina Gorescu. Consecința directă este epuizarea corpului medical existent.

Managera Larisa Blanari a explicat că de lipsa de medici sunt afectate secțiile Radiologie și Cardiologie intervențională, Medicina nucleară, iar ca personal auxiliar, există deficit de asistente, brancardieri, îngrijitoare și infirmiere. Spitalul a transmis Ministerului Sănătății în acest an mai multe memorandumuri, cel mai recent în luna mai, prin care a solicitat deblocarea angajărilor, dar până acum nu a primit răspuns favorabil. Numărul de posturi pentru care s-a solicitat deblocarea și scoaterea la concurs este de 199, dar necesarul este mult mai mare.

Toată conducerea alături de protestatari, la greva generală de la Spitalul Clinic de Urgență Suceava

Peste 2.000 de angajați din spitalele din județ participă la grevă

Conform președintelui USJ Sanitas Suceava, Romică Balan, la acțiunea de protest au participat peste 2.000 de salariați din unitățile sanitare ale județului, atât membri ai organizației sindicale, cât și angajați neafiliați.

„Sindicatele din unitățile sanitare sucevene, afiliate Federației Sanitas din România, au declanșat grevă generală pe durată nedeterminată, conform calendarului comunicat anterior. Protestele sunt susținute de peste 2.000 de angajați din unitățile sanitare din județ, atât membri Sanitas, cât și nemembri de sindicat”, a declarat liderul sindical.

El a arătat că principalele revendicări vizează volumul mare de muncă generat de deficitul cronic de personal, diminuările salariale produse de recentele acte normative și prevederile proiectului noii legi a salarizării, pe care sindicaliștii îl consideră inechitabil în raport cu nivelul de pregătire și responsabilitatea personalului medical.

Romică Balan a avertizat că adoptarea actualei forme a legii ar putea accentua plecarea specialiștilor din sistemul public de sănătate, fie către spitale private, fie în străinătate.

Toată conducerea alături de protestatari, la greva generală de la Spitalul Clinic de Urgență Suceava

Pe durata grevei, activitatea spitalelor va fi restrânsă, însă serviciile medicale esențiale vor fi asigurate conform prevederilor legale. De asemenea, personalul aflat în grevă va rămâne în unitățile sanitare, la locurile de muncă, pentru a putea interveni imediat în cazul apariției unor situații critice.

Liderul Sanitas Suceava a mai transmis că pacienții internați vor beneficia în continuare de îngrijirile necesare și că nu vor exista externări forțate din cauza protestului. De asemenea, persoanele care au nevoie de servicii în ambulatoriul de specialitate sunt sfătuite să ia legătura în prealabil cu medicul curant, pentru a verifica disponibilitatea serviciilor pe perioada grevei.

Romică Balan a mai spus că pacienții vârstnici, femeile însărcinate și copiii bolnavi vor beneficia de o atenție deosebită pe toată durata protestului.

„Ne cerem scuze populației pentru disconfortul creat, vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că ne dorim, la fel ca toți cetățenii, servicii medicale de calitate, accesibile tuturor”, a transmis președintele USJ Sanitas Suceava, Romică Balan.