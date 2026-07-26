Expoziția „Capitol Nerostit”, vernisată, marți, la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Clinic Județean Suceava

Cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Hepatitei, marți, 28 iulie 2026, începând cu ora 11:00, în fața Pavilionului de Boli Infecțioase al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava va avea loc vernisajul expoziției de fotografie și grafică „Capitol Nerostit”.

Evenimentul este organizat de Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Clinic Județean Suceava, în colaborare cu Asociația Institutul Bucovina, și aduce în prim-plan legătura dintre artă și medicină, într-un demers care promovează empatia, solidaritatea și speranța.

Expoziția reunește fotografiile realizate de Ilker Sam Dağli și Casandra Burz-Pânzaru-Dağli, alături de lucrările de grafică semnate de maestrul Mihai Pânzaru PIM, toate fiind donate Secției de Boli Infecțioase.

Programul vernisajului va include prezentarea expoziției de către curatorul Mihai Pânzaru PIM, intervenția criticului de artă drd. Delia-Ioana Leizeriuc, un moment muzical susținut de prof. Johannes Raimund Onesiuc și un recital poetic oferit de Adela Șulea, elevă a Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava.

Organizatorii subliniază că expoziția își propune să arate că procesul de vindecare înseamnă mai mult decât tratament medical, iar arta poate deveni un sprijin pentru pacienți, cadre medicale și întreaga comunitate.

Publicul este invitat să participe la acest eveniment organizat în aer liber, în fața Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Clinic Județean Suceava, „un eveniment în care sănătatea, empatia și arta se întâlnesc pentru a transmite un mesaj puternic de solidaritate și speranță”.