Clubul Copiilor Fălticeni a obținut unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani la Concursul Interjudețean de Orientare Turistică „Cupa Munților Făgăraș”, ediția a XVI-a, competiție inclusă în Calendarul Activităților Educative Extrașcolare Regionale și Interjudețene (CAEERI 2026), poziția 250, desfășurată în perioada 24–26 iulie, în orașul Victoria, județul Brașov.

Performanța reconfirmă valoarea Cercului de orientare turistică din cadrul Clubului Copiilor Fălticeni, coordonat de profesorul Dan Beraru, cerc care de mai mulți ani se numără printre cele mai competitive din țară și formează constant sportivi capabili să urce pe podiumurile concursurilor naționale.

Ediția din acest an a reunit participanți din șase județe – Alba, Brașov, Hunedoara, Olt, Iași și Suceava – precum și o delegație din Italia. În total, aproximativ 55 de concurenți, profesori și părinți au luat parte la întreceri, alături de cei aproape 30 de copii participanți la tabăra de vară „Iulie în Grădină Viștea”.

Competiția a fost una solicitantă, desfășurată pe parcursul a trei zile și alcătuită din trei probe distincte: proba de noapte, organizată vineri, 24 iulie, începând cu ora 22:00, o probă de lungă distanță pe teren deluros, cu trasee între 1,9 și 4 kilometri, distanță stabilită în funcție de categorie, și care a avut loc sâmbătă 25 iulie, de la ora 11:00 și o probă de medie distanță (între 1,5 și 3 km), în teren împădurit, cu diferențe mari de nivel, și care s-a desfășurat duminică 26 iulie, de la ora 10.

Patru titluri de campioni și trofeul pe echipe pentru Clubul Copiilor Fălticeni la Concursul de Orientare Turistică „Cupa Munților Făgăraș”

Cercul de orientare turistică își reconfirmă valoarea printr-o nouă serie de performanțe naționale

Sportivii din Fălticeni au demonstrat pregătire tehnică, rezistență și o foarte bună capacitate de orientare, reușind să cucerească patru medalii de aur, o medalie de argint și trofeul rezervat echipelor.

În clasamentul general, realizat prin cumularea rezultatelor din toate cele trei probe, Andreea Brașov a obținut Premiul I la categoria fete 14 ani, Cristina Ciciu a câștigat Premiul I la categoria fete 16 ani, iar Lucas Dicher s-a impus la categoria băieți 16 ani. La categoria băieți 14 ani, David Dulgheriu a ocupat locul al doilea, în timp ce Ștefan Brașov, la categoria băieți 12 ani, și Iuliana Brașov, la categoria Family, au fost recompensați cu mențiuni. Performanța de ansamblu a delegației a adus Clubului Copiilor Fălticeni și Locul I în clasamentul pe echipe.

Rezultatele excelente au fost completate de o nouă performanță a profesorului Dan Beraru, care a participat, în aceeași perioadă, la Concursul de Orientare „Cupa Chimistul”, ediția a XXII-a, competiție înscrisă în calendarul Federației Române de Orientare și desfășurată cu participare internațională, sportivi din Ucraina și Republica Moldova fiind prezenți la start. La această competiție au participat și cadrele didactice însoțitoare, alături de alți sportivi din țară sau din zonă. Categorii FM 35 ani, FM 45 ani, FM 55 ani, FM 65 ani.

La categoria M55, profesorul Dan Beraru a ocupat Locul I, confirmând atât experiența sa competițională, cât și nivelul ridicat al pregătirii pe care o transmite generațiilor de tineri sportivi din cadrul Clubului Copiilor Fălticeni.

Noile rezultate consolidează reputația Cercului de orientare turistică din Fălticeni ca unul dintre cele mai performante din România și demonstrează că munca susținută, pasiunea și profesionalismul se transformă, an de an, în medalii și în noi generații de campioni.