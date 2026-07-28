Un tânăr reținut în arest pentru conducere sub influența alcoolului a declarat că a băut jumătate de litru de coniac

Polițiștii de la Vicovu de Sus au continuat cercetările și au luat măsura reținerii în arest față de un tânăr în vârstă de 32 de ani, prins băut la volan în data de 20 iulie.

Tânărul a declarat că în noaptea anterioară opriri sale de un echipaj de poliție a consumat în jur de 500 de mililitri de coniac.

Totuși, el a fost oprit în după-amiaza zilei următoare, declarația tânărului putând astfel fi doar în parte reală, fapt care contează mai puțin, importantă fiind concentrația de alcool în sânge, cea care este probă în cadrul dosarului penal.

La începutul săptămânii trecute, luni, 20 iulie, în jurul orei 17:40, inculpatul a condus o autoutilitară marca Peugeot, cu numere de Germania, pe strada Calea Cernăuți din orașul Vicovu de Sus.

Acesta s-a conformat semnalelor de oprire ale polițiștilor din echipaj.

Tânărul emana miros de alcool, aparatul etilotest indicând o alcoolemie mare, de 1,20 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.

După completarea probatoriului, în principal cu rezultatele probelor de sânge, care au indicat o alcoolemie în sânge de aproximativ 2,20 la mie, luni, 27 iulie, pe numele bărbatului în vârstă de 32 de ani a fost emisă ordonanță de reținere în arestul Poliției Suceava.

Cercetările vor continua sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți.