8 asocieri cu 30 de firme se bat pentru reabilitarea a 5 parcuri publice din municipiul Suceava

Ofertele depuse pentru amenajarea a 5 parcuri publice din municipiul Suceava s-au deschis pe data de 27 iulie a.c. și sunt în procedură de evaluare, a anunțat primarul de Suceava, Vasile Rîmbu. Opt mari asocieri de firme se luptă pentru contractul de peste 15 milioane de lei, finanțat din fonduri europene.

Dacă procedura nu va fi blocată de contestații, municipalitatea va putea semna contractul de execuție în perioada imediat următoare. Din momentul semnării documentelor, durata totală de realizare a investiției va fi de 18 luni, dintre care primele șase luni sunt alocate pentru proiectare și amenajarea șantierului, urmate de 12 luni destinate lucrărilor propriu-zise de execuție în teren.

Valoarea totală a lucrărilor de amenajare a celor cinci parcuri este de 15,185 milioane de lei, inclusiv TVA. Din această sumă, 11,176 milioane de lei reprezintă bani europeni nerambursabili, iar contribuția totală proprie a municipiului Suceava se ridică la 4,009 milioane de lei. Obiectivul principal al proiectului este revitalizarea spațiilor verzi urbane pentru a îmbunătăți calitatea aerului, a reduce poluarea și efectul de insulă de căldură urbană, promovând în același timp biodiversitatea.

Nota distinctivă a modernizării o reprezintă refacerea tuturor aleilor pietonale cu travertin, amplasarea de toalete ecologice moderne, amenajarea de noi locuri de joacă din lemn și plantarea de arbori și plante perene. De asemenea, vor fi create bio-zone denumite „pășuni de albine”, reprezentate de suprafețe cu iarbă perenă destinate susținerii biodiversității.

Centralizatorul ofertelor arată o mobilizare serioasă de forțe, pe listă înscriindu-se companii cunoscute din domeniul construcțiilor și al amenajărilor peisagistice. S-au înscris în cursă Rosetti RR, având ca subcontractanți societățile Energo Sistem și Plus Expert SSO; Casa Grup, care participă alături de subcontractantul Strimer și de Eco Garden Construct, aceasta din urmă având calitatea de terț și subcontractant. Eco Garden Construct este implicată, în aceeași calitate de terț și subcontractant, și în altă ofertă, depusă de Heptaocean alături de subcontractantul Datis Computers. O altă asociere este formată din Durabild Project, ca lider, și Trutzi, ca ofertant, structură sprijinită de subcontractanții Prorad Service și Conin, plus DFS Center Grup în calitate de terț și subcontractant.

În competiție s-au mai înscris asocierea dintre Artpeisaj, ca lider, și General Construct, care are ca subcontractanți firmele DFS Center Grup și Tehnoelectric; asocierea dintre SC Safesteel și Anista Design, având ca subcontractanți companiile SC Neon Energy și Verovis; asocierea formată din Cornell’s Floor și Rogera Prest Com; asocierea dintre Casa Design Mobila și Rulouri de Gazon, proiect susținut de subcontractanții Art Decor și Datis Computers.

Perioada de evaluare este estimată la 30 de zile, dar autoritățile speră ca procesul să se încheie mai curând.

Schița parcului de pe Mărășești

Parcul MPO – Mărășești va intra primul în reabilitare

Primarul Vasile Rîmbu a declarat că prima zonă în care se va interveni efectiv, probabil chiar din acest an, este parcul de la MPO, situat pe strada Mărășești. Acest parc are o suprafață de 4.054 mp, iar lucrările vor începe cu desfacerea și îndepărtarea suprafețelor existente de gresie și beton, urmată de demolarea fântânii arteziene nefuncționale. Terenul va fi curățat, toaletat și nivelat până la o pantă de aproximativ 5% pentru a compensa diferența de nivel de circa 2,5 metri pe lungime.

Aleile pietonale se vor reface cu piatră naturală pe o suprafață de 485 mp. De asemenea, se va amenaja un loc de joacă, se vor planta 60 de platani pentru a asigura o perdea verde spre stradă și se vor monta 12 bănci din lemn, 8 coșuri de gunoi și o toaletă ecologică cu curățare automată. Spațiul verde va fi reabilitat cu rulouri de gazon cu sistem de irigare, flori perene și o pășune de albine de 30 mp, iluminatul fiind asigurat de 14 stâlpi noi.

Modificări importante vor avea loc și în celelalte patru amplasamente. La parcul de la blocul T1, care măsoară 1.728 mp, va fi refăcut integral gazonul, se vor planta patru platani, se va amenaja o pășune de albine, se vor moderniza aleile cu travertin și se vor instala patru bănci și două coșuri de gunoi. În parcul de la Universitate, cu o suprafață de 9.501 mp, actualele alei cu piatră de râu și pavaj vor fi înlocuite cu travertin, material ce va fi folosit și pentru placarea fântânii arteziene existente. Proiectul mai include reabilitarea locului de joacă, înlocuirea completă a gazonului, un sistem automat de irigație, plantarea a 30 de platani, flori perene, o pășune de albine, precum și montarea a 30 de bănci, 15 coșuri de gunoi și a unei toalete ecologice conectate la utilități.

Schița parcului de la Universitate

Parcul Ițcani, întins pe 6.482 mp, va beneficia de alei din travertin, gazon nou irigat automat, 50 de platani, 200 mp de flori perene și o pășune de albine. Locul de joacă existent va fi înlocuit cu unul nou din lemn pe o suprafață de 250 mp, fiind prevăzute 21 de bănci, 10 coșuri de gunoi, o toaletă ecologică și 20 de stâlpi de iluminat.

Schița Parcului Ițcani

În parcul central „Prof. Ioan Nemeș”, cel mai mare din proiect cu cei 14.417 mp ai săi, lucrările sunt mult mai ample. Aici se va crea o oglindă de apă cu piatră de râu și plante hidrofile, iar cele două fântâni arteziene vor fi reabilitate complet și placate cu travertin. Pavelele actuale de pe alei vor fi înlocuite tot cu travertin, spațiul verde va fi reamenajat cu gazon și sistem de irigație, se vor planta 20 de platani, 250 mp de flori perene și o pășune de albine. Vechiul loc de joacă va fi înlocuit cu ansambluri din lemn, zona urmând să fie dotată cu 60 de bănci, 30 de coșuri de gunoi și o toaletă cu curățare automată.