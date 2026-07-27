Oncologia, UPU, ATI și alte câteva secții de la Spitalul Clinic Suceava vor funcționa normal pe durata grevei din spitale

Toate spitalele din județul Suceava vor intra de marți, 28 iulie, de la ora 07:00, în grevă generală, dar secții precum Oncologia, UPU, Terapia Intensivă (ATI), Medicina Nucleară, Neonatologie, ATI Neonatologie, Cardiologia și Radiologia intervențională și Compartimentul de Electrofiziologie de la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava vor funcționa la parametri normali, chiar dacă și aici sunt angajați care au semnat pentru greva generală organizată de Federația SANITAS. De asemenea, investigațiile de endoscopie planificate la Pediatrie pentru data de 28 iulie vor rămâne neschimbate.

Președintele Uniunii Județene SANITAS Suceava, Romică Balan, a declarat că la spitalul din Suceava sunt aproximativ 1.000 de salariați care au aderat la grevă, dar în secțiile menționate, având în vedere specificul lor, oamenii își vor desfășura normal activitatea, nu la o treime.

Conform legislației, pe durata grevei cadrele medicale sunt obligate să asigure o treime din activitatea obișnuită și să trateze toate urgențele medicale. Conducerea sindicală locală împreună cu managerii de spitale pun la punct ultimele detalii organizatorice pentru a nu pune în pericol viața pacienților. Reprezentantul SANITAS Suceava, Romică Balan, a explicat că unitățile medicale folosesc ultimele ore dinaintea grevei pentru a stabili planurile organizatorice detaliate. Activitatea este calibrată pentru a respecta obligația de a asigura cazurile urgente și o treime din serviciile obișnuite. Până luni după-amiază, aproximativ 50 de contracte de muncă ale greviștilor din spitalul din Suceava fuseseră suspendate, conform legii.

De asemenea, nu va intra în grevă unitatea medico-socială de la Broșteni deoarece pe o tură sunt doar două asistente și două infirmiere la 40 de beneficiari, mulți dintre aceștia din urmă fiind imobilizați la pat.

Pacienții din Suceava sunt avertizați că serviciile medicale non-urgente și consultațiile programate vor suferi întârzieri sau vor fi reprogramate pe durata protestului.

Debutul oficial al grevei programat pentru marți dimineață, la ora 07:00, a precizat Romică Bălan. Protestul este pe termen nelimitat, dar sunt semnale că între părțile aflate în conflict de muncă s-ar putea ajunge la consens în cursul zilelor următoare.

Principala nemulțumire a personalului medical și de îngrijire este noua formă a Legii salarizării. La nivel național, aproximativ 400 de spitale publice au aderat la această acțiune de protest.

Deși proiectul de lege a suferit modificări în urma negocierilor cu Guvernul, reprezentanții SANITAS susțin că documentul actual nu elimină inechitățile și introduce un sistem dezavantajos de acordare a sporurilor. Până în prezent, sindicatele au obținut în instanță o suspendare provizorie a legii pe motiv că nu au fost consultate, însă decizia nu este una definitivă.

Sistemul sanitar românesc s-a mai confruntat cu doar două greve generale în ultimele decenii: în anul 1998 protestul a durat o săptămână, iar în 2016 greva a fost oprită după o singură zi, fiind declarată ilegală în instanță.