O situație de urgență pe linie de animale aflate în dificultate se înregistrează la Putna, unde în jur de 20 bovine – viței, dar și alte animale, au rămas de izbeliște, după ce proprietarul a fost încarcerat în urma unei condamnări definitive la 1 an și 6 luni de închisoare.

De altfel, bărbatul, spun localnicii, nu prea avea grijă de animale nici când era în libertate, fiind mai mult fugar în ultima perioadă, iar acestea au rămas în „grija” mamei sale, o femeie care are în jur de 90 de ani și care nu poate avea grijă de ele.

După ce situația de la Putna a devenit tot mai critică, proprietarul fiind încarcerat de la mijlocul lunii iulie, acum la fața locului s-au deplasat polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Suceava, directorul Direcției Sanitar Veterinare Suceava, Sorin Mihai Voloșeniuc, criminalist de la poliție, medicii veterinari zonali și reprezentanți ai Asociației Casa lui Patrocle, în frunte cu Roxana Ciornei.

Viței și alte animale care mor de foame, după ce proprietarul a ajuns la pușcărie

„Doi au murit, unul este în agonie”

La fața locului s-a constatat că vițeii mor de foame la propriu.

”Condamnați la moarte prin înfometare. Omul, proprietarul, arestat. Mama acestuia, o bătrână, nu hrănește animalele, pentru că nu vrea. A spus verbal acest lucru. Nici nu dă drumul la poartă, nici nu acceptă ajutor, ca să le hrănească alții.

Vițeii abia se țin pe picioare. Doi au murit, unul este în agonie.

O pisică legată de pat, ca să mănânce șobolanii care mișună peste tot. Alta, legată cu o șufă.

Doi câini ca două umbre de slabi.

Biroul Protecția Animalelor din cadrul IPJ Suceava ne-a solicitat sprijinul.

Azi s-a intrat în curte cu mandat emis de procuror.

Solicităm urgent Primăriei Putna, prin serviciile sociale, să se implice, să ajute bătrâna, să gestioneze partea umană a acestui caz.

Am luat toate sufletele pe care le-am găsit în viață. La Suceava ne așteaptă alți medici veterinari. Nu avem mai multe vorbe acum, căci poverile sufletești sunt grele”, a transmis Asociația Casa lui Patrocle.

Viței și alte animale care mor de foame, după ce proprietarul a ajuns la pușcărie

Nu mai există contract cu un adăpost în care să fie plasate animale aflate în mare dificultate

Această situație de urgență, cu multe animale care trebuie plasate într-un loc sigur, a apărut într-o perioadă în care, deja de la început de 2026, Consiliul Județean Suceava nu mai are contract cu un adăpost specializat de animale, unde acestea să ajungă, prin ordinul pe care Poliția Animalelor îl va emite în mod obligatoriu, conform legii.

Situația a fost semnalată recent de Monitorul de Suceava, iar cazul de acum arată, mai repede decât ne așteptam, cât de necesară este rezolvarea situației.

La cele două licitații organizate până acum nu s-a înscris nici o societate interesată, astfel că, legal, nu sunt soluții pentru plasarea acestor animale aflate în dificultate.

Viței și alte animale care mor de foame, după ce proprietarul a ajuns la pușcărie

Roxana Ciornei a preluat ”din milă și din responsabilitate” vițeii muribunzi

În cele din urmă, soluția a fost ca Roxana Ciornei să preia benevol animalele care erau deja în mare dificultate, pe fondul lipsei de hrană.

”Am preluat, din milă și din responsabilitate, șase viței, din care unul în stare foarte proastă, pe care l-am băgat în perfuzii, nu știu dacă va supraviețui. Alți doi erau morți. Am mai preluat și doi câini și două pisici, le vom asigura tuturor condiții pentru a-i salva, deși legal nu avem obligația, o facem din umanitate”, a declarat Roxana Ciornei pentru Monitorul de Suceava. Aceasta a preluat animalele la adăpostul pe care îl deține asociația pe care o conduce și a subliniat că așteaptă o implicare și mai concretă și din partea Primăriei Putna.

Viței și alte animale care mor de foame, după ce proprietarul a ajuns la pușcărie

21 de vaci, capre, oi și un cal, ale aceluiași proprietar, se „descurcă” pe pășunile din Putna

Situația nu este nici pe departe rezolvată, în condițiile în care același proprietar aflat în detenție mai are 21 de vaci adulte, capre, oi și un cal, toate animale ”maidaneze”, care se hrănesc pe pășunile din Putna, dar care vor avea și ele nevoie de un adăpost, spre sezonul rece.

Viței și alte animale care mor de foame, după ce proprietarul a ajuns la pușcărie

Viței și alte animale care mor de foame, după ce proprietarul a ajuns la pușcărie