Peste 2.000 de angajați din spitalele sucevene au intrat în grevă generală. Liderul Sanitas Suceava: „Nimeni nu va fi externat forțat, iar urgențele vor fi asigurate”

Sindicatele din unitățile sanitare din județul Suceava, afiliate Federației Sanitas din România, au declanșat marți, 28 iulie 2026, greva generală pe durată nedeterminată, în semn de protest față de deficitul de personal, diminuările salariale și proiectul noii legi a salarizării.

La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, alături de angajații aflați în grevă s-au aflat managerul instituției, Larisa Blanari, directorul medical și directorul de îngrijiri, care au fost prezenți în momentul declanșării protestului. Toată conducerea spitalului a anunțat că este alături de greviști și le susține revendicările.

Președintele U.S.J. Sanitas Suceava, Romică Balan, a declarat că la acțiunea de protest participă peste 2.000 de salariați din unitățile sanitare ale județului, atât membri ai organizației sindicale, cât și angajați neafiliați.

„Sindicatele din unitățile sanitare sucevene, afiliate Federației Sanitas din România, au declanșat azi, 28 iulie 2026, grevă generală pe durată nedeterminată, conform calendarului comunicat anterior. Protestele sunt susținute de peste 2.000 de angajați din unitățile sanitare din județ, atât membri Sanitas, cât și nemembri de sindicat”, a declarat liderul sindical.

El a arătat că principalele revendicări vizează volumul mare de muncă generat de deficitul cronic de personal, diminuările salariale produse de recentele acte normative și prevederile proiectului noii legi a salarizării, pe care sindicaliștii îl consideră inechitabil în raport cu nivelul de pregătire și responsabilitatea personalului medical.

Romică Balan a avertizat că adoptarea actualei forme a legii ar putea accentua plecarea specialiștilor din sistemul public de sănătate, fie către spitale private, fie în străinătate.

Pe durata grevei, activitatea spitalelor va fi restrânsă, însă serviciile medicale esențiale vor fi asigurate conform prevederilor legale. De asemenea, personalul aflat în grevă va rămâne în unitățile sanitare, la locurile de muncă, pentru a putea interveni imediat în cazul apariției unor situații critice.

Liderul Sanitas Suceava a mai transmis că pacienții internați vor beneficia în continuare de îngrijirile necesare și că nu vor exista externări forțate din cauza protestului. De asemenea, persoanele care au nevoie de servicii în ambulatoriul de specialitate sunt sfătuite să ia legătura în prealabil cu medicul curant, pentru a verifica disponibilitatea serviciilor pe perioada grevei.

Romică Balan a mai spus că pacienții vârstnici, femeile însărcinate și copiii bolnavi vor beneficia de o atenție deosebită pe toată durata protestului.

„Ne cerem scuze populației pentru disconfortul creat, vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că ne dorim, la fel ca toți cetățenii, servicii medicale de calitate, accesibile tuturor”, a transmis președintele U.S.J. Sanitas Suceava, Romică Balan.