Ianis Chiruț revine sub tricolor

Handbalistul Ianis Chiruț de la CSU Suceava se află zilele acestea în cantonament la Timișoara cu echipa națională de juniori a României (generația 2008/2009). Selecționata condusă de Ionuț Tița se pregătește asiduu pentru participarea la M18 EHF Championship 2026, competiție care se va desfășura la Skopje, în Macedonia de Nord.

Obiectivul tricolorilor este clasarea în primele trei din cele opt echipe participante, care le-ar asigura calificarea la Campionatul European de Tineret din 2028. În faza grupelor, România va întâlni Lituania (3 august), Letonia (4 august) și Ucraina (6 august).

Trebuie precizat că Ianis Chiruț a fost unul dintre jucătorii de bază ai naționalei de tineret a României (generația 2006/2007) la Campionatul European U20, desfășurat la Cluj-Napoca și Turda, în intervalul 8-19 iulie. Reprezentativa țării noastre a încheiat competiția pe locul 14, rezultat care i-a adus calificarea la Campionatul Mondial U21 din 2027.

CSU Suceava ar fi putut avea doi reprezentanți la M18 EHF Championship 2026, însă portarul Adrian Mircea va rata turneul din cauza unei accidentări suferite la precedenta acțiune a echipei naționale de juniori.