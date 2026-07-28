Primarul din Bosanci, obligat să plătească daune morale fostului viceprimar și să publice decizia instanței într-un ziar central

Primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, a pierdut definitiv procesul intentat de fostul viceprimar, Aleodor Nichifor.

În baza deciziei judecătorești, Neculai Miron are de achitat daune morale în sumă de 2.000 de lei.

De asemenea, primarul din Bosanci a fost obligat să publice, pe cheltuiala sa, hotărârea instanței de judecată într-un ziar central de largă circulație în România.

Aleodor Nichifor a deschis acțiunea în instanță după ce a fost jignit în mod repetat în perioada în care era viceprimar, cu tot felul de epitete și cuvinte care nu aveau legătură cu realitatea.

Pentru punerea în aplicare a deciziilor instanței de judecată se va ajunge, cel mai probabil, la un executor judecătoresc, care, la rândul său, va adăuga cheltuielile pentru această operațiune.

Primarul Neculai Miron nu a putut fi contactat pentru a-și exprima un punct de vedere vizavi de soluția instanțelor de judecată în procesul pierdut în fața lui Aleodor Nichifor.