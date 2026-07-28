Echipa USV a debutat cu o victorie la Jocurile Europene Universitare din Italia

Echipa masculină de handbal a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a început cu dreptul Jocurile Europene Universitare de la Salerno (Italia).

Formația pregătită de Răzvan Gavriloaia și Bogdan Șoldănescu a învins în primul meci din Grupa B Universitatea de Științe Aplicate din Zagreb cu scorul de 33-22 (16-10).

Golurile învingătorilor au fost marcate de Bogdan Niculaie, 8 goluri, Teodor Ilucă, 7 goluri, Eduard Rusu și Codrin Radu, câte 4 goluri, Emanuel Șerban, Alexandru Bologa, Botond Balazs și Codrin Dascălu, câte 2 goluri, și Cătălin Zarițchi și Sorin Grigore, câte un gol. Au mai jucat Dragoș Podovei, Răzvan Rîpă, Andrei Bruj și Bogdan Doboșeru.

În aceeași grupă, luni, Institutul Elvețian de Tehnologie din Zurich a învins Universitatea de Științe Aplicate din Zagreb cu scorul de 30-25. În urma acestor rezultate, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și formația din Zurich și-au asigurat calificarea în sferturile de finală.

Meciul direct dintre reprezentantele României și Elveției, programat miercuri, 29 iulie, de la ora 11:00, ora României, va stabili clasamentul final al Grupei B și pozițiile de pe care cele două echipe vor accede în faza eliminatorie.