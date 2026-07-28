Lucian Harșovschi acuză că baza sportivă de lângă Sala Polivalentă este încă nefolosită: „Rolul administrației este să deschidă porțile, nu să le închidă”

Fostul viceprimar al Sucevei Lucian Harșovschi a acuzat faptul că baza sportivă construită în apropierea Sălii Polivalente este neutilizată, la mai bine de un an de la inaugurare, și solicită actualei administrații locale să găsească soluții pentru deschiderea acesteia către comunitate.

Într-o declarație publică, Harșovschi a afirmat că investiția, realizată prin finanțare de la Compania Națională de Investiții, nu ar trebui să rămână închisă, ci să fie pusă la dispoziția copiilor, tinerilor și cluburilor sportive din municipiu. „O bază sportivă nu este construită pentru a fi admirată din spatele unui gard, ci pentru a fi folosită. La mai bine de un an și trei luni de la inaugurarea cu fast, o investiție la realizarea căreia actuala administrație nu a avut nicio contribuție stă astăzi părăsită: baza sportivă din apropierea Sălii Polivalente”, a declarat Lucian Harșovschi.

El susține că actuala conducere a Primăriei Suceava ar trebui să identifice formule de colaborare cu comunitatea și a amintit că a ridicat această problemă și în ședința Consiliului Local din luna iunie. „Am făcut acest apel și în ședința Consiliului Local din luna iunie și îl repet și acum: faceți un parteneriat cu sucevenii!”, a transmis fostul viceprimar al Sucevei. El a mai afirmat că nu există o hotărâre a Consiliului Local prin care baza sportivă să fi fost dată în administrarea echipei de fotbal, precizând că dreptul de utilizare este diferit de administrarea efectivă a obiectivului.

Potrivit fostului viceprimar, investiția a fost concepută pentru a sprijini dezvoltarea sportului de masă și a infrastructurii sportive locale. Complexul include un teren de fotbal cu dimensiuni omologate UEFA (105 x 68 metri), prevăzut cu instalație de nocturnă, un teren multifuncțional destinat practicării handbalului, baschetului, voleiului și tenisului, precum și o clădire cu vestiare, cu regim de înălțime P+1E. Valoarea investiției finanțate de Compania Națională de Investiții a fost de 5.232.274,98 lei, fără TVA.

„Când tinerii ajung să sară gardul pentru a folosi un teren construit din bani publici, problema nu este la ei, ci la modul în care sunt administrate investițiile. Rolul administrației este să deschidă porțile, nu să le închidă”, a mai declarat Lucian Harșovschi.