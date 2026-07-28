Doi minori de 15 ani au plecat la plimbare cu motocicleta, iar în final au ajuns la spital

Doi minori în vârstă de 15 ani, ambii din Calafindești, au plecat luni seară la plimbare pe o motocicletă, deși nici unul dintre ei nu avea permis de conducere.

Plimbarea s-a terminat brusc, la intersecția drumului județean 209D cu un drum neclasificat.

O femeie de 42 de ani, din comuna Arbore, care conducea un autoturism Dacia Duster, a ieșit de pe drumul neclasificat fără să se asigure îndeajuns de bine, iar de aici nu a mai fost decât un pas pentru un impact între mașină și motocicletă.

Cei doi minori au suferit leziuni, motiv pentru care au fost preluați de echipaje medicale care i-au transportat la Unitatea Primire Urgențe a Spitalului Clinic Suceava.

Atât minorul care conducea motocicleta, cât și șoferița au fost testați cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea zero.

Femeia este cercetată acum pentru infracțiunea de ”vătămare corporală din culpă”, în timp ce minorul s-a ales cu dosar penal pentru infracțiunea de ”conducere fără permis”.