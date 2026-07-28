Cu 50 de dolari pe an plătiți la Primăria Suceava, la Moto Velo „extinderea de balcon” s-a transformat în magazine pe domeniul public

O extindere de balcoane transformată în spații comerciale pe strada Luceafărului nr. 14 din municipiul Suceava a dus la război în instanță între administrația Rîmbu și doi proprietari. După ce au exploatat domeniul public timp de 20 de ani în baza unui contract extrem de avantajos, proprietarii s-au trezit cu utilajele de demolare la ușă. Instanța a blocat temporar demolarea, deși Primăria acuză că spațiul era ocupat ilegal de trei ani.

Doar 1.000 de dolari pentru 20 de ani de concesiune a fost prețul stabilit, în octombrie 2003, de Primăria Suceava, pentru proprietarii a două apartamente de la parterul blocului E63 de pe strada Luceafărului nr. 14 (zona Moto Velo) pentru a-și extinde balcoanele pe domeniul public. La un curs din septembrie 2003, valoarea totală a fost de 34,4 milioane de lei vechi pentru o suprafață de 57,50 mp, adică un cost de 50 de dolari pe an/proprietar.

Cele două „extinderi de locuințe” au devenit spații comerciale, fiind închiriate către rețeaua Agroland și un magazin de dispozitive medicale. Conform clauzelor inițiale, contractul de concesiune putea fi prelungit în 2023 pentru încă 10 ani, dar cu condiția depunerii actelor cu cel puțin două luni înainte de expirare. Primarul Vasile Rîmbu afirmă că în evidențele municipalității nu există nicio cerere de prelungire depusă în termen. Timp de aproape trei ani, spațiile au funcționat fără niciun suport juridic.

Demolarea spațiilor comerciale din zona Moto Velo, suspendată de judecători

În ianuarie 2026, cei doi proprietari, Anchidin și Seredenciuc, au depus o cerere de cumpărare a terenului de peste 100 mp. Răspunsul primăriei a venit în iulie 2026, sub forma unei notificări de evacuare și demolare a extinderii de la parterul blocului. „Din 2023 nu mai există nicio relație contractuală cu primăria. Proprietarii au fost notificați să elibereze spațiul”, a explicat Ovidiu Doroftei, șeful Poliției Locale Suceava.

De cealaltă parte, proprietarii reclamă abuzuri de procedură, susținând că au primit un termen de evacuare de 5 zile calendaristice și nu de 5 zile lucrătoare și s-a trecut la demolare foarte repede.

Vasile Rîmbu: „Nu putem construi un oraș modern pe excepții permanente”

Primarul Sucevei a fost categoric cu privire la acțiunea în forță a municipalității, trimițând un mesaj tuturor celor care ocupă ilegal terenuri pe domeniul public. „Este un caz de încălcare a legii și am aplicat legea. Orașul aparține tuturor. Redăm domeniul public comunității, cu respect pentru lege și pentru fiecare sucevean. Nu facem acțiuni îndreptate împotriva unora, ci în favoarea tuturor oamenilor. Construcțiile ilegale sunt în atenția noastră, iar vechimea unei situații nu înseamnă automat și legalitatea ei. Nu putem construi un oraș modern pe excepții permanente. Respectarea legii nu este negociabilă. Pentru mine, reprezintă fundamentul încrederii dintre cetățean și administrația locală”, a declarat Vasile Rîmbu.

Acesta a precizat că sucevenii de bună-credință nu au motive de îngrijorare. „Cei care sunt în legalitate nu au de ce să se teamă. Nu ne apucăm de dărâmat clădiri. Singurii care trebuie să intre în alertă, pentru că se va ajunge și la ei, sunt cei care ocupă domeniul public cu ocolirea legii”.

Demolarea spațiilor comerciale din zona Moto Velo, suspendată de judecători

Instanța a oprit deocamdată demolarea

Proprietarii Anchidin și Seredenciuc au atacat în instanță decizia primăriei și au obținut o primă victorie parțială. Vineri, 24 iulie, Judecătoria Suceava a admis cererile de ordonanță președințială formulate de familiile Anchidin și Seredenciuc, dispunând sistarea imediată a demolării până la soluționarea procesului pe fond. Hotărârea este executorie, deși Primăria are dreptul de a face apel. Sentința a fost publicată pe portal la ora 13.00, dar buldozerele au continuat să activeze parțial în cursul zilei de vineri.

Primarul Rîmbu a explicat situația prin aceea că decizia nu fusese comunicată oficial instituției până la acea oră, iar după afișarea ei online nu s-au mai efectuat operațiuni de demolare, ci doar lucrări de igienizare a zonei afectate. De duminică, au fost ridicate și restricțiile de folosire a parcării din față, instituite temporar de Poliția Locală pe durata salubrizării zonei.