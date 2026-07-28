Șefa SAJ Suceava, Mihaela Ianovici: „Sunteți adevărații piloni ai serviciului de urgență prespitalicesc”

Serviciul de Ambulanță Județean Suceava a marcat marți, 28 iulie 2026, 120 de ani de la înființarea serviciului de ambulanță în România, un moment simbolic ce evidențiază evoluția medicinei de urgență și dedicarea generațiilor de profesioniști care au contribuit la salvarea de vieți omenești.

Cu această ocazie, managerul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava, Mihaela Ianovici, a transmis un mesaj de apreciere și recunoștință tuturor celor care au făcut și fac parte din această instituție: medici, asistenți medicali, ambulanțieri, șoferi de autosanitară, dispeceri, precum și personalului tehnic și administrativ.

„Prin profesionalismul, devotamentul și spiritul de sacrificiu de care dau dovadă zi de zi, aceștia reprezintă adevărații piloni ai serviciului de urgență prespitalicesc”, a subliniat managerul SAJ Suceava.

Reprezentanții instituției au evidențiat faptul că echipele Serviciului de Ambulanță intervin permanent, 24 de ore din 24 și șapte zile din șapte, oferind asistență medicală de urgență cu promptitudine, competență și responsabilitate.

Aniversarea a fost și un prilej de recunoștință față de generațiile care au construit serviciul de ambulanță, dar și de respect pentru angajații care aleg, în fiecare zi, să fie alături de oameni în cele mai dificile momente ale vieții.

Totodată, conducerea SAJ Suceava a mulțumit partenerilor instituționali, autorităților și comunității pentru sprijinul acordat, reafirmând angajamentul de a dezvolta în continuare un serviciu medical de urgență modern, eficient și orientat către nevoile pacienților.

La finalul mesajului aniversar, managerul Mihaela Ianovici a transmis urări tuturor celor care au purtat și poartă cu onoare uniforma serviciului de ambulanță: „La mulți ani tuturor celor care au purtat și poartă cu onoare uniforma serviciului de ambulanță! La mulți ani Serviciului de Ambulanță din România, la împlinirea a 120 de ani de existență!”.