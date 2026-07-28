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Fundația FARA oferă 50 de burse educaționale pentru elevi și studenți aflați în situații vulnerabile

Fundația FARA oferă 50 de burse educaționale pentru elevi și studenți aflați în situații vulnerabile
Fundația FARA oferă 50 de burse educaționale pentru elevi și studenți aflați în situații vulnerabile

Fundația FARA dă startul înscrierilor pentru Programul Bursele Educaționale FARA 2026–2027, prin care va acorda 50 de burse destinate elevilor și studenților care au nevoie de sprijin pentru a-și continua studiile.

Programul se adresează tinerilor aflați în situații vulnerabile, care demonstrează motivație, perseverență și dorința de a-și construi un viitor prin educație. Prin această inițiativă, fundația urmărește să reducă barierele care îngreunează accesul la educație și să susțină dezvoltarea personală și profesională a beneficiarilor.

În anul școlar și universitar 2026–2027 vor fi acordate: 32 de burse Jane Nicholson, destinate elevilor și studenților care au nevoie de sprijin pentru continuarea studiilor; 13 burse Lenovo, dedicate tinerilor cu rezultate sau interes pentru domenii precum informatică, IT, matematică, fizică și alte științe; 5 burse START EDU, lansate cu ocazia împlinirii a 35 de ani de activitate ai Fundației FARA. Aceste burse, în valoare de 4.000 de lei pe an fiecare, sunt destinate elevilor de gimnaziu din mediul rural și din comunități urbane mici care obțin rezultate bune la învățătură, participă la olimpiade sau alte competiții educaționale și civice ori se implică în activități de voluntariat.

Reprezentanții Fundației FARA subliniază că, prin bursele START EDU, își doresc să transforme aniversarea celor 35 de ani de activitate într-o nouă investiție în educație, oferind sprijin unor elevi aflați la început de drum, cu potențial de a deveni viitori lideri ai comunităților din care provin.

Manager Program Fundația FARA Iuliana Ghidu a transmis că înscrierile pentru Bursele Educaționale FARA 2026–2027 se desfășoară în perioada 1–31 august 2026, iar dosarele pot fi depuse online.

Criteriile de eligibilitate, documentele necesare și pașii pentru înscriere sunt disponibile în „Pachetul aplicantului”, pe site-ul Fundației FARA.

Pentru informații suplimentare, cei interesați pot solicita clarificări la adresa de e-mail alexpapa@faracharity.ro.

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