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Șir întreg de infracțiuni comise de un bărbat recalcitrant

Șir întreg de infracțiuni comise de un bărbat recalcitrant
Șir întreg de infracțiuni comise de un bărbat recalcitrant

Un bărbat din satul Bodnăreni, comuna Arbore, care a comis un șir întreg de infracțiuni, a fost reținut pentru 24 de ore.

În decurs de numai câteva zile a adunat la activ fapte de violență în familie, violare de domiciliu, distrugere și încălcarea ordinului de protecție.

Prima victimă a fost chiar mama sa. S-a întâmplat în ziua de 19 iulie, când a intrat în curtea mamei din satul Bodnăreni, comuna Arbore.

Aici, și-a lovit mama, care și-a scos certificat medico-legal și l-a depus la poliție.

În aceeași zi, l-a luat în vizor pe unchiul său, care este vecin cu mama în Bodnăreni.

Mai întâi, a mers cu o sapă cu care a încercat să-l lovească pe unchi, dar în final i-a aplicat doar un pumn după ce ruda a barat cu un scaun lovitura de sapă.

Imediat, a luat mai multe pietre cu care a aruncat din drumul public și a distrus parțial porțile de acces în curte, precum și luneta autovehiculului marca VW care era parcat în curte.

Circul a continuat câteva zile mai târziu, pe 24 iulie, la Secția de Psihiatrie a Spitalului Municipal Rădăuți.

În dimineața zilei menționate a distrus sistemul de supraveghere pe care a fost obligat să îl poarte, iar câteva ore mai târziu a refuzat să îi fie montat altul.

Un adevărat cal breaz, cunoscut în întreaga comunitate și de care toată lumea vrea să scape.

În cursul zilei de marți, 28 iulie, bărbatul a fost dus în fața unui magistrat de drepturi și libertăți de la Judecătoria Rădăuți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

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