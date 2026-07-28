Despre transferuri

O străveche zicere românească arată că important e să fie omul potrivit la locul potrivit, cu completarea că şi ora potrivită („timing”-ul, cum folosesc de la o vreme încoace mai toţi „englezii” români, şi cu precădere ăi’ care nu ştiu în engleză nici cum se dă bună ziua) are rolul şi rostul ei. Cea mai vizibilă zona de valabilitate a zicerii este cea a transferurilor, un domeniu în care trebuie să se suprapună nevoia unei echipe de a achiziţiona un fotbalist reputat, pe un anume post, cu dorinţa celor care îl au sub contract de a-l vinde (din varii motive, primul fiind nevoia de a face profit, adică să fie vândut la un preţ mult mai mare decât cel de achiziţie), cu dorinţa celui în cauză de a se alătura altei echipe, cu salariul oferit şi, desigur, cu comisioanele cuvenite intermediarilor, acelor aşa-numiţi „agenţi” cu care orice jucător cât de cât notabil are un contract de reprezentare. Mai sunt încă multe elemente, dar nu fac aici teoria traficului de fotbalişti, ci pornesc (a câta mia oară!?) de la achiziţiile echipelor noastre angrenate în cupele europene şi care au în aceste zile meciurile retur din turul al doilea, după ce săptămâna trecută au fost, din nou, panaramele supreme ale Europei. Cu aceste 4 ocazii, am aflat că fotbaliştii noştri, după ce că n-au jucat nici măcar vreun amical mai acătării, au… obosit! Aşa că au fost odihniţi în campionat pentru a rupe locul în returul din C.L. şi din Conference! Tot acum, invitat la Digi Sport, Mihăiță Pleșan (autorul principal al victoriei alea nebune din 2004, 5-1 cu Germania!), devenit impresar, a explicat cum fotbaliştii români, crescuţi pe la şcolile de fotbal (a zis că numai în Craiova sunt peste 40!) unde nu sunt nici măcar antrenori calificaţi, sunt inapţi de fapt pentru fotbal de competiţie, aşa că impresarii preferă să aducă fel de fel de ciurucuri de afară, care măcar au ambiţie. A zis Pleșan că a adus acum 2 fotbalişti din Nigeria după ce a urmărit acolo, la ei acasă, peste 1.500 de jucători! Pariaţi că pierdem cel puţin 2 din 4 echipe săptămâna asta? Hai România, hai nigerieni!