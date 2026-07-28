Stații de autobuz modernizate de firme pe banii lor, la schimb cu reclamă pentru 5 ani

Municipalitatea suceveană și societatea de transport local TPL SA extind rețeaua de stații de autobuz sau „adăposturi pentru călători”, cum sunt numite în documentele oficiale. Pe lângă obligațiile contractuale ale operatorului și noile propuneri din cartiere, primarul Vasile Rîmbu mizează pe asocieri cu firme private pentru refacerea stațiilor din oraș, după modelul care a început să fie deja implementat.

Prin contractul de delegare a serviciilor de transport public, operatorul local TPL are obligația de a realiza 10 stații noi pentru călători. Până în prezent, au fost deja finalizate lucrările în cinci locații: Dom Polski, Balada, Piața Burdujeni – sensul către Orizont, Nordic și Gara Ițcani. Graficul extinderii include noi achiziții, dar și proiecte realizate integral pe cheltuiala investitorilor privați.

Modernizări pe bani privați, predate primăriei după 5 ani

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, a anunțat că municipalitatea intenționează să folosească modelul asocierilor cu mediul de afaceri pentru alte două stații importante: cea de la fosta fabrică de confecții și cea de la Gara Burdujeni. Demersul urmează exemplul stației de la Spitalul Județean sau al celor în curs de execuție prin parteneriatul cu SC BMC Truck&Bus SRL – la Piața Burdujeni spre Plopeni și Autogara Traian Vuia.

Stația Piața Burdujeni spre Plopeni – parteneriat cu SC BMC Turck &Bus SRL – în execuție

Rîmbu a explicat mecanismul juridic și financiar din spatele acestor parteneriate. Astfel, asocierile sunt realizate în baza Codului Administrativ, care permite Consiliului Local să colaboreze cu firme private pentru obiective de interes public. În acest caz, primăria pune la dispoziție terenul, iar firma privată suportă integral costurile de execuție, respectând un proiect și condiții tehnice impuse și avizate de municipalitate.

După o perioadă de 5 ani, adăpostul este predat gratuit în proprietatea și administrarea primăriei. În schimbul investiției, firmele primesc dreptul de a amplasa reclamă în stație. „Dacă investitorul își face reclamă lui, publicitatea e gratuită, dacă face pentru alții, plătește la bugetul local un procent stabilit prin hotărârea de consiliu local. Anul acesta este 4,5% din ce încasează din contractul de publicitate”, a subliniat Vasile Rîmbu.

Conform datelor oferite de primar, costul pentru modernizarea unei stații mari, cum este cea de la spital, se ridică la 200.000 de lei, în timp ce pentru adăposturile de dimensiuni mici, cum este cel de la Dom Polski, suma necesară este de 100.000 de lei.

În paralel cu parteneriatele private, rețeaua publică se dezvoltă și prin fonduri proprii sau alte linii de finanțare. În această perioadă, TPL SA derulează licitațiile pentru stațiile Școala Gimnazială Nr. 6 (Burdujeni Sat) și Pasarela Ițcani. După obținerea avizelor, se vor monta stații la Colegiul ”Ștefan cel Mare” (fosta autogară) și în Obcini, la Blocul IRE, unde este necesară relocarea stației, realizarea unui branșament electric și montarea unui panou pentru revenirea la amplasamentul inițial.

Stația Școala Nr. 6 (Burdujeni Sat) – TPL SA – în procedura de achiziție

Pe strada Dobrilă Eugen, stația va fi amenajată de TPL doar după finalizarea lucrărilor de asfaltare și eliminarea gropilor. La stația Betty Ice, configurarea este îngreunată de o diferență majoră de nivel a terenului.

Betty Ice

Stații propuse de cetățeni

Planurile municipalității arată că nu toate locațiile dorite de călători pot fi implementate ușor. De exemplu, propunerea pentru stația „La Băcănie” (Cordoș) are un flux mare de călători, dar spațiul este extrem de strâns. Pe lângă riscul de a nu primi avizul Poliției Rutiere, proiectul ar putea genera nemulțumiri din cauza proximității față de o casă veche și o grădiniță particulară.

„La Băcănie” (Cordoș)

Pentru punctele Autogara Veche (Latino) și Teatrul Municipal, raportul arată că, în conformitate cu avizul Poliției, întreaga alveolă sau cel puțin partea dinspre teatru trebuie eliberată de mașini și rezervată exclusiv autobuzelor.

Teatrul Municipal

Se analizează amplasarea de stații la intrările dinspre Fălticeni, în zona Brown Cafe și zona Sălii Polivalente, respectiv în cartierele Tinereții și Laniște – zona OMV Petrom Burdujeni și Camino Cafe. La Mănăstirea Zamca analiza arată un număr foarte scăzut de călători, iar stația Podul de Piatră a fost deja parțial renovată.

Intrare dinspre Fălticeni, zona Brown Cafe