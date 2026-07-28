FRF a anunțat orarul de desfășurare a partidelor din runda inaugurală a Ligii a II-a

Federația Română de Fotbal a anunțat programul de desfășurare a meciurilor din runda inaugurală a Ligii a II-a. Etapa I se va întinde pe durata a patru zile, de sâmbătă, 1 august, până marți, 4 august. Partida Cetatea – Concordia Chiajna nu va fi televizată, urmând să se dispute sâmbătă, 1 august, cu începere de la ora 11.00, pe stadionul Areni. Prețul unui bilet de intrare va fi între 15 lei, la peluze și 30 de lei, la tribuna oficială.
Programul primei etape:
Sâmbătă, 1 august 2026 – ora 11.00
CSM Reșița – ASA Târgu Mureș
Gloria Bistrița – CSC 1599 Șelimbăr
CSC Dumbrăvița – FC Hermannstadt
CS Afumați – CS Dinamo București
Cetatea Suceava – Concordia Chiajna
Metaloglobus București – Metalul Buzău
SCM Râmnicu Vâlcea – SC Popești-Leordeni
FC Bacău – CSL Ștefănești
Sâmbătă, 1 august 2026 – ora 16.00
FC Bihor Oradea – Unirea Slobozia
Duminică, 2 august 2026 – ora 16.00
Steaua București – CSM Slatina
Marți, 4 august 2026 – ora 18.00
Politehnica Timișoara – Chindia Târgoviște