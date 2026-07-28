Un absolvent al Colegiului Militar din Câmpulung Moldovenesc a intrat primul la ATM București, la Calculatoare și sisteme informatice

Tânărul Ștefan Alexandru Robu, absolvent al Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, a reușit o performanță remarcabilă, fiind declarat primul admis, cu media 9,92, la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București, la Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică, specializarea Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională – STS.

Rezultatul tânărului vine după un parcurs școlar de excepție. La examenul de bacalaureat, Ștefan a obținut cea mai mare medie generală din liceu, 9,93, iar la testul de verificare a cunoștințelor pentru admiterea în învățământul militar superior a fost notat cu media 10.

Ștefan spune că și-a stabilit acest obiectiv încă din clasa a IX-a, considerând specializarea o continuare firească a pregătirii dobândite în colegiul militar. Pasiunea pentru tehnologie, interesul pentru securitatea cibernetică și dorința de a contribui la apărarea și securitatea națională l-au motivat să trateze admiterea drept cea mai importantă provocare de până acum.

„Unele oportunități apar o singură dată în viață, iar acum simt că am profitat din plin de una dintre ele. Încă din clasa a IX-a am știut că aceasta este specializarea pe care vreau să o urmez. Astăzi, să fiu primul admis este începutul perfect pentru drumul pe care mi l-am proiectat de atât de mult timp. Această reușită este răsplata fiecărei ore de muncă și a fiecărei alegeri făcute până acum. De acum înainte urmează partea cea mai importantă: să transform această pasiune într-o profesie care să conteze”, a declarat Ștefan Alexandru Robu.

Performanța sa confirmă nivelul ridicat de pregătire al absolvenților colegiului militar câmpulungean și reprezintă un început promițător pentru viitoarea sa carieră în domeniul sistemelor informatice și al securității cibernetice.