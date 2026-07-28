Polițiștii au sancționat câteva sute de bicicliști și tineri pe trotinete electrice, majoritatea cu avertismente

În perioada 20-26 iulie, polițiștii rutieri din echipajele de serviciu de pe șoselele din județ au avut în tematica de control verificarea conducătorilor de biciclete, de trotinete electrice, dar și pietonii, aplicând câteva sute bune de sancțiuni contravenționale scrise, dar în majoritate constând în avertismente.

Se merge în continuare mai mult pe prevenire, în condițiile în care este vorba și de mulți minori. Deși situația de zi cu zi arată că sunt probleme mari cu accidentele cu acești participanți la trafic, totuși optica conducerii IPJ Suceava este că aplicarea de amenzi multe nu ar fi neapărat o soluție.

Polițiștii au aplicat bicicliștilor 403 sancțiuni contravenționale, din care 383 au fost avertismente.

Au fost opriți și verificați și 100 de conducători de trotinete electrice, fiindu-le aplicate 74 de sancțiuni, din care 72 avertismente.

Și în cazul pietonilor, din 88 de sancțiuni, 82 au fost avertismente.

Dacă în cazul pietonilor, sancțiunile sunt pentru traversări neregulamentare, în cazul bicicliștilor și celor cu trotinete se pot aplica sancțiuni pentru deplasare neregulamentară, lipsă document de identitate la legitimare sau pentru consum de alcool. În cazul copiilor sub 14 ani prinși în trafic pe biciclete sau trotinete, amenzile ar trebui să ajungă la părinți.

Până la 16 ani, casca de protecție este obligatorie la trotinetele electrice.

Pentru a circula în siguranță și în conformitate cu prevederile legale, conducătorii de trotinete electrice trebuie să respecte următoarele obligații, a transmis IPJ Suceava:

– pot circula pe drumurile publice numai persoanele care au împlinit vârsta de minimum 14 ani;

– conducătorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani au obligația de a purta cască de protecție;

– pe timpul nopții sau atunci când vizibilitatea este redusă, trotinetele electrice trebuie să fie echipate cu lumină albă sau galbenă în partea din față și lumină roșie în partea din spate, iar conducătorii acestora trebuie să poarte vestă sau îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;

– pe drumurile publice, deplasarea se face unul în spatele celuilalt, cât mai aproape de marginea din dreapta a părții carosabile. Circulația în paralel este interzisă, cu excepția sectoarelor de drum prevăzute cu piste pentru biciclete;

– transportul unei alte persoane pe trotineta electrică este interzis.

Polițiștii au sancționat câteva sute de bicicliști și tineri pe trotinete electrice, majoritar cu avertismente

Polițiștii au sancționat câteva sute de bicicliști și tineri pe trotinete electrice, majoritar cu avertismente

Polițiștii au sancționat câteva sute de bicicliști și tineri pe trotinete electrice, majoritar cu avertismente

Polițiștii au sancționat câteva sute de bicicliști și tineri pe trotinete electrice, majoritar cu avertismente