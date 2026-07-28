Unul dintre cele mai dramatice momente din istoria recentă a Sucevei a fost ziua de 28 iulie 2025, când la Broșteni, în doar câteva ore, o ploaie torențială de o violență extremă a transformat râul Neagra într-un monstru de nestăpânit. Debitul a explodat de la o medie de 3,83 metri cubi pe secundă la o valoare de 280 de metri cubi pe secundă. Viitura de peste 70 de ori mai mare decât cursul normal a măturat totul în cale: vieți omenești, case, anexe, magazine, mașini și drumuri.

La exact un an de la acea noapte de coșmar, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis un mesaj emoționant în care analizează mobilizarea fără precedent care a salvat comunitatea și stadiul actual al proiectelor de reconstrucție.

Autoritățile județene au fost prezente în teren încă din primele ore ale dezastrului. Gheorghe Șoldan a reamintit că a intervenit direct alături de prefectul de la acea vreme, Traian Andronachi, monitorizând situația zilnic, săptămâni la rând. „Am spus atunci că vom reconstrui tot ce au distrus apele. La câteva săptămâni de la potop, nu mai era niciun drum închis, rețelele de apă și electricitate erau refăcute, iar circulația fusese restabilită pe toate drumurile județene afectate”, a declarat Gheorghe Șoldan.

La un an de la potopul din Broșteni, președintele Gheorghe Șoldan rememorează „lecția solidarității”

Pentru a gestiona criza și a sprijini direct comunitățile lovite, Consiliul Județean a alocat de urgență peste 20 de milioane de lei. Fondurile au fost direcționate imediat către reparații majore de infrastructură rutieră. Drumul DJ 177A Stulpicani – Ostra – Broșteni a fost curățat de sutele de tone de aluviuni, iar porțiunile surpate au fost refăcute integral, de la fundație până la stratul de asfalt. Pe DJ 174 și DJ 174E Neagra – Dârmoxa s-au înlăturat aluviunile, cioatele și resturile forestiere aduse de viitură. Drumul a fost reconstruit de la bază pe o lungime de mai mulți kilometri.

De asemenea, s-au reparat căile de acces la două poduri și s-au amenajat treceri provizorii acolo unde structurile vechi au fost complet spulberate de ape.

La un an de la potopul din Broșteni, președintele Gheorghe Șoldan rememorează „lecția solidarității”

Broșteni, un uriaș șantier al solidarității naționale

Drama de la Broșteni a declanșat un val uriaș de empatie și în țară. Mii de voluntari au sosit în zonă pentru a curăța noroiul și a ajuta la reconstrucție. Ajutoarele au curs din tot județul Suceava și din întreaga țară. Consilii județene, primării, ONG-uri, culte religioase, companii private și simpli cetățeni și-au unit forțele. „«Am simțit că nu suntem singuri», mi-au spus mulți oameni din Broșteni. Acesta este, până la urmă, rostul nostru, al autorităților, dar și al fiecăruia dintre noi: în fața necazului, oamenii să simtă că nu sunt singuri și că nu au fost abandonați”, a subliniat președintele CJ Suceava.

La un an de la potopul din Broșteni, președintele Gheorghe Șoldan rememorează „lecția solidarității”

Schimbarea la față – reconstrucția

La un an distanță, zona Neagra – epicentrul dezastrului – este de nerecunoscut. Elicopterele SMURD care salvau oameni de pe acoperișuri au rămas doar o amintire dureroasă. Multe case au fost deja reconstruite, altele sunt în fază avansată de execuție, iar viața de zi cu zi a revenit la normal. Planul autorităților nu s-a oprit însă doar la reparațiile temporare. Gheorghe Șoldan a anunțat că au fost deja finalizate documentațiile tehnice pentru reconstrucția definitivă și modernizarea a 26 de kilometri de drum pe arterele DJ 174 și DJ 174E. Proiectul, finanțat din fonduri europene nerambursabile, include refacerea completă a 99 de podețe și a 6 poduri. Toate noile structuri vor fi proiectate pentru a fi mult mai sigure și mai rezistente în fața unor eventuale fenomene meteo extreme.

În paralel, Administrația Bazinală de Apă (ABA) Siret a finalizat lucrările de curățare și reconfigurare a albiei râului Neagra. În acest moment, investițiile continuă în ritm susținut pentru refacerea apărărilor de mal, cu scopul direct de a reduce la minimum riscul unor noi inundații în viitor.

La un an de la potopul din Broșteni, președintele Gheorghe Șoldan rememorează „lecția solidarității”

Mesaj de recunoștință pentru salvatori și donatori

În finalul declarației sale, Gheorghe Șoldan a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care au contribuit la renașterea orașului Broșteni. „Inundațiile de la Broșteni vor rămâne în memoria noastră ca o tragedie, dar și ca una dintre cele mai puternice lecții de solidaritate. Am demonstrat că, dincolo de avere, credință, organizație, partid sau județ, împreună putem forma cel mai puternic baraj în fața oricărei nenorociri. În numele sucevenilor, le mulțumesc celor care au salvat vieți, au curățat noroiul, au adus apă, hrană și materiale sau au arătat, pur și simplu, că le pasă”, a încheiat șeful administrației județene.